Mantan Presiden AS Clinton Pulang dari RS California

Senin, 18 Oktober 2021 | 13:08 WIB

Oleh : Unggul Wirawan / WIR

Los Angeles, Beritasatu.com- Mantan presiden Amerika Serikat (AS) Bill Clinton pada Minggu (18/10/2021) diizinkan pulang dari rumah sakit California Selatan. Seperti dilaporkan Xinhua, Clinton dirawat selama beberapa hari karena infeksi yang tidak terkait virus corona.

"Presiden Clinton dipulangkan dari UC Irvine Medical Center hari ini. Demam dan jumlah sel darah putihnya dinormalisasi, dan dia akan pulang ke New York untuk menyelesaikan pengobatan antibiotiknya," kata Dr. Alpesh N. Amin, Ketua Departemen.

Kedokteran di University of California, Irvine, yang telah mengawasi tim dokter yang merawat Clinton, dalam satu pernyataan yang dibagikan oleh juru bicara mantan presiden, Angel Urena di Twitter.

BACA JUGA Mantan Presiden AS Bill Clinton Dirawat di RS

"Atas nama semua orang di UC Irvine Medical Center, kami merasa terhormat telah merawatnya dan akan terus memantau perkembangannya," tambah Amin.

Menurut sang ajudan, Clinton, 75 tahun dirawat Selasa malam di University of California Irvine Medical Center di Orange County karena infeksi urologi yang menyebar ke aliran darahnya.

“Mantan presiden AS berada di California Selatan untuk resepsi pribadi dan makan malam untuk lembaga nirlaba Yayasan Clinton. Setelah bertemu dengan teman-temannya di Orange County pada hari Selasa, dia melaporkan merasa lelah,” kata seorang ajudan mantan presiden AS seperti dikutip oleh The Los Angeles Times.

Surat kabar The Los Angeles Times melaporkan Clinton terbang ke New York bersama istrinya, mantan menteri luar negeri AS Hillary Clinton, dan putrinya, Chelsea. Clinton, anggota Partai Demokrat, menjabat sebagai presiden AS ke-42 dari 1993 hingga 2001.

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com