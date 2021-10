Krisis Energi Memukul Pemulihan Ekonomi Global

Kamis, 21 Oktober 2021 | 00:29 WIB

Oleh : Unggul Wirawan / WIR

Brussels, Beritasatu.com- Krisis energi melanda banyak negara di dunia yang sedang dalam pemulihan ekonomi global. Kini kekhawatiran dampak krisis energi semakin meningkat karena Eropa terpaksa harus menjatah listrik jika musim dingin datang.

Dampak kekurangan listrik telah mematikan lampu jalan dan menutup pabrik-pabrik di Tiongkok. Orang miskin di Brasil harus memilih antara membayar makanan atau listrik. Petani jagung dan gandum Jerman tidak dapat menemukan pupukyang dibuat menggunakan gas alam.

Menuju musim dingin, itu berarti tagihan listrik yang lebih tinggi, produk yang lebih mahal, dan kekhawatiran yang berkembang tentang bagaimana Eropa dan China yang mengonsumsi energi akan pulih dari pandemi Covid-19.

Tekanan terbesar adalah pada gas alam di Eropa, yang mengimpor 90% dari pasokannya - sebagian besar dari Rusia. Di sana, harga telah naik menjadi lima kali lipat dari harga awal tahun, menjadi 95 euro dari sekitar 19 euro per megawatt jam.

BACA JUGA Setelah Kasus Evergrande, Tiongkok Dihantam Krisis Energi

Kenaikan harga gas memukul rantai makanan Italia dengan keras, dengan harga metana diperkirakan akan meningkat enam kali lipat dan mendorong biaya pengeringan biji-bijian. Harga gas pada akhirnya bisa menaikkan harga roti dan pasta di supermarket, tetapi pasar daging dan susu lebih rentan karena peternak sapi dan sapi perah terpaksa membayar lebih untuk biji-bijian untuk memberi makan hewan mereka dan membebankan biaya kepada pelanggan.

“Dari Oktober kami mulai banyak menderita,” kata Valentino Miotto dari asosiasi AIRES yang mewakili sektor biji-bijian.

Analis menyalahkan pertemuan peristiwa untuk krisis gas: Permintaan naik tajam karena ekonomi pulih dari pandemi, sementara musim dingin menghabiskan cadangan. Pemasok utama Eropa, Gazprom Rusia, menahan pasokan musim panas ekstra di luar kontrak jangka panjangnya untuk mengisi cadangan di dalam negeri selama musim dingin. Permintaan listrik Tiongkok telah datang kembali, menyedot pasokan terbatas gas alam cair, yang bergerak dengan kapal, bukan pipa. Fasilitas untuk mengekspor gas alam dari Amerika Serikat juga terbatas.

BACA JUGA Kekurangan Batu Bara, Ibu Kota India Terancam Krisis Listrik

Gas alam yang lebih mahal bahkan telah mendorong harga minyak karena beberapa pembangkit listrik di Asia dapat beralih dari menggunakan gas ke produk berbasis minyak. Minyak mentah AS di atas US$ 83 per barel, tertinggi dalam tujuh tahun, sementara patokan internasional Brent sekitar US$ 85, dengan kartel minyak OPEC dan negara-negara sekutu berhati-hati dalam memulihkan pengurangan produksi yang dibuat selama pandemi.

"Krisis ini kemungkinan bersifat jangka pendek tetapi sulit untuk mengatakan berapa lama harga bahan bakar fosil yang lebih tinggi akan bertahan," ujar Claudia Kemfert, pakar ekonomi energi di Institut Penelitian Ekonomi Jerman di Berlin.

“Tetapi jawaban jangka panjang yang harus diambil dari ini adalah berinvestasi dalam energi terbarukan dan penghematan energi,” tambahnya.

Komisi eksekutif Uni Eropa mendesak negara-negara anggota pekan lalu untuk mempercepat persetujuan untuk proyek energi terbarukan seperti angin dan surya, dengan mengatakan "transisi energi bersih adalah asuransi terbaik terhadap guncangan harga di masa depan dan perlu dipercepat."

BACA JUGA UE Menargetkan Harga Energi yang Tinggi

Sementara itu, beberapa industri Eropa yang bergantung pada gas mengurangi produksinya. Perusahaan kimia Jerman BASF dan SKW Piesteritz telah memangkas produksi amonia, bahan utama dalam pupuk.

Tindakan perusahaan kimia Jerman itu membuat Hermann Greif, seorang petani di desa Pinzberg di wilayah Bavaria selatan Jerman, tiba-tiba hanya mendapat tangan kosong ketika dia mencoba memesan pupuk untuk tahun depan.

“Tidak ada produk, tidak ada harga, bahkan tidak ada kontrak. Ini adalah situasi yang belum pernah kita lihat sebelumnya. Satu hal yang pasti: Jika saya tidak memberi tanaman makanan yang mereka butuhkan, mereka bereaksi dengan hasil yang lebih rendah. Sesederhana itu,” keluhnya.

“Harga energi yang tinggi telah memukul para petani di kawasan itu, yang membutuhkan diesel untuk mengoperasikan mesin dan pemanas untuk menghangatkan hewan,” tutur Greif, yang menanam jagung untuk memberi makan fasilitas pembangkit listrik bioenergi yang memasok energi bebas emisi ke dalam jaringan listrik.

BACA JUGA Prancis Ancam Akan Putuskan Pasokan Energi Inggris

Demikian juga di Italia, biaya energi untuk memproses gandum dan jagung diperkirakan akan naik lebih dari 600% untuk tiga bulan yang berakhir 31 Desember, menurut asosiasi gandum. Itu termasuk mengubah gandum menjadi tepung, dan jagung menjadi pakan sapi dan babi.

Giampietro Scusato, seorang konsultan energi yang merundingkan kontrak untuk asosiasi AIRES dan lainnya, memperkirakan volatilitas dan harga tinggi akan tetap ada di tahun mendatang.

Harga energi yang tinggi juga merembes ke dalam produksi roti dan pasta melalui biaya transportasi dan penggunaan listrik, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi harga toko. Bagian produk susu dan daging sangat terekspos karena harga sekarang rendah dan petani mungkin terpaksa menanggung biaya pakan ternak yang lebih tinggi kepada pembeli.

Dunia dicengkeram oleh krisis energi, tekanan hebat pada beberapa pasar utama untuk gas alam, minyak, dan bahan bakar lainnya yang membuat ekonomi global tetap berjalan dan lampu serta pemanas di rumah tetap menyala.

BACA JUGA Jelang COP26, Tiongkok Justru Berencana Bangun Banyak Pembangkit Listrik Batu Bara

Orang-orang di seluruh dunia juga menghadapi tagihan listrik yang melonjak musim dingin ini, termasuk di AS, di mana para pejabat telah memperingatkan harga pemanas rumah bisa melonjak sebanyak 54%.

Pemerintah di Spanyol, Prancis, Italia dan Yunani telah mengumumkan langkah-langkah untuk membantu rumah tangga berpenghasilan rendah, sementara Uni Eropa telah mendesak bantuan serupa.

Banyak tergantung pada cuaca, cadangan gas Eropa, biasanya diisi ulang di musim panas, kini berada pada tingkat yang sangat rendah.

“Musim dingin yang dingin di Eropa dan Asia akan membuat tingkat penyimpanan Eropa turun ke nol,” kata Massimo Di Odoardo dari firma riset Wood Mackenzie.

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com