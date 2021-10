Presiden G-20 Women’s Forum Dukung Jessica Widjaja

Kamis, 21 Oktober 2021 | 08:39 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - G-20 Womens Forum yang di selenggarakan pada tanggal 17-19 Oktober 2021 di Milan, Italia, kembali menghadirkan Jessica N Widjaja sebagai salah satu pembicara. Jessica yang mewakili Indonesia di antara puluhan pembicara yang berasal dari berbagai negara. Jessica yang menjadi langganan narasumber di berbagai forum dunia membuat Indonesia semakin mendapatkan dukungan dari dunia sebagai presidensi menuju G20 2022.

Presidensi W20 adalah bagian tak terpisahkan dari G20 yang menangani perempuan juga akan diemban oleh Indonesia. Dukungan kepada Jessica selaku Kepala Delegasi W20 G20 Indonesiauntuk memegang presidensi tersebut di tahun 2022 datang dari Presiden G20 Italia, Chiara Corraza. "Kami akan menantikan Anda dan Indonesia sebagai Presidensi Indonesia 2022 dimana kami akan selalu mendukung Indonesia dan Jessica Widjaja," kata Chiara yang juga Managing Director of the Women's Forum for the Economy and Society.

Sementara itu Jessica berterimakasih atas dukungan yang diterimanya, dan mengatakan akan berusaha semaksimal mungkin untuk mensukseskan Presidensi Indonesia dalam W20 G20. "Sebagai Kepala Delegasi W20 G20 Indonesia yang telah memimpin sejak beberapa tahun lalu, berpartisipasi aktif dalam forum-forum internasional ini, tentunya menjadi kebanggaan besar bagi negara kami. Kami akan seoptimal mungkin menjaga kepercayaan ini untuk membawa perubahan bagi dunia melalui Presidensi W20 G20 Indonesia 2022," ujar Jessica.

Ketua The Grandeur Center (TGC) Indonesia ini turut membawakan materi dalam forum tersebut dengan tema besar "Tackling Climate Change: The Champion Preserving The Planet." Menurutnya sangat penting menjadikan isu perubahan iklim sebagai salah satu prioritas utama dalam Presidensi W20 tahun depan. "Kita dalam proses membahas target menurunkan emisi menuju 29% agar dapat tereduksi 41% di 2030," kata Jessica.

Jessica juga menyebutkan bahwa perubahan iklim membawa dampak yang sangat luas dan serius. "Salah satu topik utama yang didiskusikan adalah, dalam konteks bahwa kebanyakan wanita bekerja pada sektor informal dengan produktivitas rendah. Harapannya para stakeholders, utamanya pemerintah harus membuat perencanaan yang implementatif di mana mengutamakan resposif gender dalam permasalahan perubahan iklim ini," tegasnya.

Lebih lanjut ia menyarankan bahwa inisiasi pemerintah di setiap negara menjadi penting dalam membuat kebijakan transisi energi menggunakan teknologi ramah lingkungan. "Sebagai contoh, perubahan dari penggunaan bahan bakar gas menuju listrik pada penggunaan kendaraan. Indonesia akan bekerjakeras untuk menurunkan emisi, mengacu pada Paris Agreement!" tandasnya.

Jesica berharap W20 dapat mengubah paradigma warga dunia melalui kebiasaan baru yang berkesinambungan. "Kita harus menjadi teladan, aktivis seperti Greta Thunberg dan banyak lainya telah membuat perubahan dan saya percaya kita dapat menjadi figur-figur yang membawa perubahan besar lainya, selama kita berjuang bersama dan kompak bergerak," kata Jessica.

Terakhir entrepreneur wanita di bidang startup ini mengucapkan kebanggaannya bisa mewakili Indonesia dan menyambut seluruh delegasi W20 G20 untuk hadir dan membuat sejarah bersama di 2022. "Keramahan Indonesia akan selalu siap menyambut saudara2 kami untuk membuat perubahan menuju Dunia yang lebih baik melalui W20 G20 Presidensi Indonesia 2022," pungkasnya.

