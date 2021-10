Bicara di PBB, Wanita Afghanistan Minta Taliban Tak Diberi Kursi Perwakilan

Jumat, 22 Oktober 2021 | 10:41 WIB

Oleh : Surya Lesmana / LES

New York, Beritasatu.com - Sekelompok wanita Afghanistan mendesak PBB untuk menghalangi Taliban mendapatkan kursi di badan dunia tersebut. Mereka menyerukan perwakilan yang lebih baik untuk negaranya saat kunjungan ke markas organisasi di New York pada hari Kamis (21/10/2021) waktu AS.

"Ini sangat sederhana," kata mantan politisi Afghanistan dan perunding perdamaian Fawzia Koofi kepada wartawan di luar Dewan Keamanan PBB di New York. "PBB perlu memberikan kursi itu kepada seseorang yang menghormati hak semua orang di Afghanistan".

"Kami banyak dibicarakan, tetapi kami tidak didengarkan," katanya tentang wanita Afghanistan.

"Bantuan, uang, pengakuan, semuanya adalah pengaruh yang harus digunakan dunia untuk inklusi, untuk menghormati hak-hak perempuan, untuk menghormati hak-hak semua orang".

Koofi bergabung dengan mantan politisi, Naheed Fareed, mantan diplomat Asila Wardak dan jurnalis Anisa Shaheed.

"Ketika Taliban mengambil Afghanistan ... mereka mengatakan bahwa mereka akan memberikan izin kepada perempuan untuk melanjutkan pekerjaan mereka, untuk kembali ke sekolah, tetapi mereka tidak menepati janji itu," kata Fareed.

Sejak merebut kekuasaan pada pertengahan Agustus, para pemimpin Taliban telah bersumpah untuk menghormati hak-hak perempuan sesuai dengan syariah, atau hukum Islam. Namun di bawah pemerintahan Taliban dari tahun 1996 hingga 2001, perempuan tidak dapat bekerja dan anak perempuan dilarang bersekolah. Perempuan harus menutupi wajah mereka dan ditemani oleh kerabat laki-laki ketika mereka meninggalkan rumah.

PBB sedang mempertimbangkan klaim tentang siapa yang harus mewakili Afghanistan. Taliban menominasikan juru bicara mereka yang berbasis di Doha, Suhail Shaheen sebagai duta besar PBB, sementara Ghulam Isaczai, utusan PBB yang mewakili pemerintah yang digulingkan oleh Taliban, berusaha untuk tetap berada di kursi negara itu.

Negara-negara anggota PBB diperkirakan akan membuat keputusan pada akhir tahun ini.

Wardak mendesak negara-negara untuk menekan Taliban "untuk menerapkan kata-kata mereka" dalam hal hak-hak perempuan, menambahkan: "Jika Anda akan memberi mereka kursi, harus ada syarat."

Para wanita itu berbicara kepada wartawan sebelum berpidato di acara PBB tentang dukungan untuk wanita dan gadis Afghanistan, yang diselenggarakan oleh Inggris, Qatar, Kanada, Wanita PBB dan Institut Georgetown untuk Wanita, Perdamaian dan Keamanan.

Dewan Keamanan PBB juga bertemu secara terpisah pada hari Kamis untuk membahas perempuan, perdamaian dan keamanan.

"Perempuan dan anak perempuan di Afghanistan menggantungkan harapan dan impian mereka di dewan dan badan dunia ini untuk membantu mereka memulihkan hak mereka untuk bekerja, bepergian, dan bersekolah," kata Isaczai kepada 15 anggota dewan. "Akan tercela secara moral jika kita tidak melakukan apa-apa dan mengecewakan mereka".

Sumber: CNA/Reuters