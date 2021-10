Rezim Suriah Bashar al Assad Curi Jutaan Dolar Bantuan Asing

Sabtu, 23 Oktober 2021 | 11:36 WIB

Oleh : Unggul Wirawan / WIR

Damaskus, Beritasatu.com- Pemerintah Suriah di bawah rezim Bashar Assad mencuri jutaan dolar bantuan asing dari bantuan tahun 2020. Seperti dilaporkan theguardian, Kamis (21/10/2021), rezim Assad memaksa badan-badan Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) untuk menggunakan nilai tukar mata uang yang lebih rendah.

Menurut penelitian baru, Bank Sentral Suriah, yang disetujui oleh Inggris, Amerika Serikat (AS) dan Uni Eropa, pada dasarnya menghasilkan US$ 60 juta (Rp 864 miliar) pada tahun 2020 dengan mengantongi US$ 0,51 (Rp 7.196) dari setiap dolar bantuan yang dikirim ke Suriah.

“Bantuan itu menjadikan kontrak PBB salah satu jalan menghasilkan uang terbesar untuk Presiden Bashar al-Assad dan pemerintahannya,” kata peneliti dari Center for Strategic and International Studies (CSIS), lembaga kajian Operations & Policy Center dan Center for Operational Analysis and Research.

Dipukul oleh sanksi baru AS dan runtuhnya sistem perbankan di negara tetangga Lebanon, Damaskus yang kekurangan uang semakin mengandalkan metode yang tidak ortodoks untuk mengumpulkan dana. Uang dikantongi oleh pejabat di Damaskus untuk kekayaan pribadi mereka, atau dimasukkan ke dalam dana perang panjang yang kini berjalan 10 tahun.

Para peneliti menganalisis ratusan kontrak PBB untuk pengadaan barang dan jasa bagi orang-orang yang tinggal di wilayah yang dikuasai pemerintah Suriah, di mana lebih dari 90% penduduknya hidup dalam kemiskinan sejak pound Suriah, atau lira, jatuh tahun lalu.

Saat nilai tukar resmi bank sentral telah meningkat tahun ini menjadi SYP2,500 per dolar AS, kurs pasar gelap adalah SYP3,500. Pedagang dan konsumen yang sah lebih suka menggunakan kurs pasar gelap, karena mereka menerima lebih banyak pound Suriah untuk mata uang asing.

Karena PBB dipaksa oleh pemerintah Suriah untuk menggunakan kurs resmi, setengah dari uang bantuan asing yang ditukarkan ke pound Suriah pada tahun 2020, hilang setelah dipertukarkan dengan kurs resmi yang lebih rendah.

“Ini menunjukkan cara yang sangat sistematis untuk mengalihkan bantuan bahkan sebelum memiliki kesempatan untuk diimplementasikan atau digunakan di lapangan,” kata Natasha Hall, dari CSIS, satu lembaga kajian di Washington yang membantu menyusun penelitian.

“Jika tujuan sanksi secara keseluruhan adalah untuk merampas sumber daya rezim untuk melakukan tindakan kekerasan terhadap warga sipil dan tujuan bantuan kemanusiaan adalah untuk menjangkau orang-orang yang membutuhkan, maka kita memiliki contoh ini, di mana sasaran bantuan benar-benar bertentangan dengan dua pernyataan tersebut,” tambahnya.

Setelah 10 tahun perang saudara di Suriah, kelelahan donor internasional, yang sudah terlihat dalam berkurangnya janji bantuan, telah berubah menjadi keterlibatan kembali politik yang lebih terbuka dengan rezim Assad.

Tanpa AS memainkan peran yang kuat dalam menemukan solusi politik di Suriah, yang masih didukung secara terbuka oleh Washington, negara-negara Arab – termasuk Yordania yang bersekutu dengan AS, Uni Emirat Arab, Arab Saudi dan Mesir – baru-baru ini memulai kembali pembicaraan diplomatik, membuka kembali perbatasan untuk perdagangan dan mengisyaratkan pembaruan kerjasama ekonomi.

AS mengizinkan Damaskus memainkan peran utama dalam menyalurkan gas Mesir ke Lebanon untuk memberi daya pada pembangkit listrik negara yang kehabisan bahan bakar. Interpol mengizinkan Suriah untuk bergabung kembali dengan jaringannya bahkan ketika nasib para pembangkang yang ditangkap selama perang masih belum diketahui.

Meneliti 779 pengadaan yang tersedia untuk umum untuk 2019 dan 2020, yang terdaftar di database Global Marketplace PBB, para peneliti menemukan bahwa hingga US$100 juta (Rp 1,41 triliun) hilang dalam manipulasi nilai tukar.

Sumber: BeritaSatu.com