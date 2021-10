Sri Lanka Pesan Vaksin Penguat Covid untuk Pekerja Garda Depan

Sabtu, 23 Oktober 2021 | 13:00 WIB

Oleh : Unggul Wirawan / WIR

Kolombo, Beritasatu.com- Presiden Sri Lanka Gotabaya Rajapaksa pada Jumat (22/10/2021) memerintahkan pekerja garis depan dan staf pariwisata untuk diberikan dosis ketiga vaksin Covid-19 pada November.

Seperti dilaporkan Reuters, pemberian vaksin penguat ini merupakan bagian dari upaya untuk membuka kembali industri perjalanan dan menghidupkan kembali perekonomian.

“Lebih dari 1 juta orang termasuk personel keamanan, staf perawatan kesehatan, dan pekerja industri pariwisata akan diberikan dosis ketiga vaksin Pfizer mulai 1 November,” kata kantor presiden.

BACA JUGA Sempat Promosikan Air Berkat, Dukun Kondang Sri Lanka Meninggal Akibat Covid

Sejauh ini, Sri Lanka telah sepenuhnya memvaksinasi sedikit lebih dari 60% dari 22 juta penduduknya. Negara ini bergantung pada pariwisata internasional dan membatalkan sebagian pembatasan Covid-19 akhir bulan lalu. Aturan baru memungkinkan pelancong yang divaksinasi penuh dengan tes negatif untuk masuk tanpa karantina.

Pendapatan dari pariwisata anjlok dari US$ 4,3 miliar (Rp 60,6 triliun) pada 2018 menjadi hanya US$ 33 juta (Rp 465 miliar) dalam delapan bulan pertama tahun ini. Menghidupkan kembali industri dipandang penting untuk memulihkan cadangan yang hanya mencapai US$ 2,6 miliar (Rp 36,6 triliun) pada akhir September.

BACA JUGA Jumlah Kasus Kematian Covid di Sri Lanka Tembus 10.000

Menteri Pariwisata Prasanna Ranatunga mengatakan ada minat yang kuat dari para pelancong dari negara-negara seperti Rusia, Inggris, Prancis, dan Jerman. Pada saat yang sama, penerbangan internasional akan ditingkatkan mulai bulan depan.

"Targetnya adalah memiliki musim dingin yang kuat dari November hingga Maret atau April tahun depan," katanya kepada Reuters.

Diperkirakan 400.000 orang bekerja di industri pariwisata. Beberapa batasan perjalanan, termasuk kereta api antar provinsi, akan dicabut hanya mulai 1 November karena pihak berwenang fokus mengurangi tingkat kematian dari Covid-19 menjadi nol.

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com