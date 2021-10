Minggu, 24 Oktober 2021 | 12:08 WIB

Oleh : Unggul Wirawan / WIR

Bukares, Beritasatu.com- Sistem kesehatan Rumania runtuh akibat pandemi Covid-19. Sejumlah 2.000 tempat tidur perawatan intensif Rumania semuanya penuh, dan pasien sekarang harus menunggu di luar. Sementara 50 pasien sakit kritis pertama telah dipindahkan ke rumah sakit di Hongaria dan Polandia.

Seperti dilaporkan BBC, Sabtu (23/10/2021), keruntuhan sistem kesehatan Rumania terjadi akibat lonjakan kasus infeksi. Lebih buruk lagi, Rumania tidak memiliki pemerintahan yang efektif sejak awal bulan.

Bercak ungu dan merah pada peta, menunjukkan tingkat penularan virus yang tinggi, yang disesuaikan setiap hari oleh para peneliti di Universitas Babes-Bolyai di Cluj, terus menyebar.

"Liburan sekolah dimulai pada hari Senin," kata Presiden Klaus Iohannis yang mengumumkan dengan muram.

Awalnya selama dua minggu, tetapi tidak ada yang berani menebak kapan anak-anak akan kembali, karena Rumania berada dalam cengkeraman gelombang Covid-19 yang jauh lebih mematikan daripada yang dialaminya hingga sekarang.

"Terkadang saya merasa seluruh negeri telah menjadi departemen resusitasi," sesal Dorel Sandesc, kepala perawatan intensif di rumah sakit Timisoara di Rumania barat.

"Ini adalah kegagalan nasional di semua tingkatan. Kami menyaksikan semacam kebutaan nasional, yang disebabkan oleh kurangnya pendidikan, oleh kurangnya peradaban," kecam Sandesc, wakil ketua Masyarakat Anestesi dan Perawatan Intensif Rumania, kepada situs web Puterea a Cincea.

Tingkat vaksinasi Rumania sekarang mencapai sedikit lebih dari 29% dari seluruh populasi dan 34% dari populasi orang dewasa, terendah kedua di Uni Eropa setelah Bulgaria.

Politisi menyalahkan masyarakat karena menolak untuk divaksinasi dan mempercayai teori konspirasi tentang bahaya vaksin. Sebaliknya publik menyalahkan para politisi atas kepemimpinan yang buruk, perawatan kesehatan yang tidak memadai, termasuk untuk kesombongan dan korupsi.

Akhir pekan ini, "maraton vaksinasi" terbaru diadakan di ibu kota, Bukares. Ada enam pusat vaksinasi Covid-19 buka 24 jam sehari, untuk mendorong mereka yang enggan. Dalam dua jam pertama pada Jumat (22/10) lebih dari 1.000 orang mendapat suntikan vaksin.

Pada Juni, keputusan Rumania untuk melonggarkan pembatasan sangat populer dan disuarakan dengan keras oleh Perdana Menteri Florin Citu saat itu. Komentator medis merasa keputusan itu gegabah dan tidak bertanggung jawab.

Sistem perawatan kesehatan Rumania, yang terbengkalai selama bertahun-tahun karena pengabaian dan korupsi, menjadi berantakan, terlepas dari kepahlawanan staf medis sehari-hari.

Sekarang, rata-rata tujuh hari, 15.000 orang per hari dites positif dalam populasi 19,4 juta jiwa ini. Data mencatat 574 orang meninggal pada Selasa lalu. Rata-rata 389 kematian per hari selama tujuh hari dan ada 226 orang telah meninggal per juta dalam 14 hari terakhir.

Di pusat vaksinasi di Rosiori de Vede, kota kecil hampir dua jam di barat daya Bucharest, otoritas baru saja memindahkan pusat vaksinasi dari stadion olahraga ke klub pensiunan dengan hanya dua kamar.

"Kami harus menguranginya karena gym terlalu besar untuk jumlah orang yang divaksinasi di kota kami yang rendah. Sebagian besar populasi lebih suka mempercayai semua berita yang mengkhawatirkan dan sensasional terkait vaksinasi," kata Liliana Catrinoiu, direktur pusat tersebut.

Selama musim panas, Rumania malah menjual vaksin Covid-19 yang tidak diinginkan ke Irlandia, Denmark, dan Vietnam, karena minat domestik yang rendah.

Mulai Senin, masker akan diwajibkan secara nasional, di dalam dan di luar gedung, dan arga yang tidak divaksinasi tidak akan diizinkan keluar di jalan setelah pukul 20:00. Namun seberapa ketat ini akan ditegakkan adalah masalah lain.

Gereja Ortodoks di Rumania telah dikritik keras oleh para profesional medis karena meragukan keamanan dan kemanjuran vaksin, meskipun juru bicara Gereja pekan lalu secara terbuka sudah mendesak orang untuk divaksinasi.

"Dalam gelombang pertama pandemi, Pastor Bartolomeu meninggal," ujar Pastor Atal, seorang biarawan di biara Ortodoks, Dervent, tepi Sungai Danube di Rumania timur.

Sumber: BeritaSatu.com