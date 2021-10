AS Tegaskan Kemitraan Strategis dengan Indonesia

Selasa, 26 Oktober 2021 | 07:39 WIB

Oleh : Grace El Dora / EHD

Jakarta, Beritasatu.com - Pemerintah Amerika Serikat (AS) kembali mempererat kerja sama dengan Indonesia sebagai teman dan mitra kunci di Asia Tenggara. Hal ini disampaikan Konselor Departemen Luar Negeri AS Derek Chollet dalam kunjungan ke Indonesia.

Pada pertemuan dengan Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi dan para pejabat tingkat tinggi lainnya dari Kementerian Luar Negeri serta pimpinan ASEAN, Chollet juga menegaskan sentralitas Asean dan peran ASEAN dalam stabilitas kawasan, sementara membahas krisis di Burma.

Kunjungan Konselor Chollet mempererat dan memberi penegasan. Ia hadir bersama Wakil Asisten Menlu untuk Urusan Asia Timur dan Pasifik Kin Moy dan Wakil Asisten Administrator Lembaga Pembangunan Internasional AS (USAID) Craig Hart.

“Amerika Serikat dan Indonesia telah meningkatkan kerja sama dalam berbagai sektor penting, termasuk keamanan siber, antiterorisme, keamanan maritim, serta bantuan kemanusiaan dan tanggap bencana,” ujar Konselor Chollet, pekan lalu.

“Kami terus menegaskan kembali dan memperkuat kemitraan strategis antara Amerika Serikat dan Indonesia. Terutama saat kita bekerja bersama untuk menanggulangi pandemi Covid-19 dan mendorong Indo-Pasifik yang lebih damai, stabil, sejahtera, dan sehat,” imbuhnya.

Pada 21 Oktober 2021 Chollet tiba di Indonesia untuk menghadiri sejumlah pertemuan tingkat tinggi, selepas kunjungannya ke Thailand dan Singapura.

Dalam pertemuan-pertemuan ini, delegasi AS mendiskusikan peluang untuk memperdalam keterlibatan AS di Asia Tenggara. Pihaknya juga mempertegas peluang bagi AS untuk bekerja erat dengan pemerintah Indonesia dengan ASEAN dan negara-negara anggota untuk mengatasi sejumlah tantangan yang paling mendesak di kawasan, termasuk pemulihan ekonomi yang kuat pasca pandemi Covid-19 serta melawan perubahan iklim.

Menyambung kunjungan Wakil Presiden AS Kamala Harris baru-baru ini ke Asia Tenggara, kunjungan Konselor Chollet menggarisbawahi komitmen pemerintah AS terhadap tatanan internasional berbasis aturan di seluruh kawasan.

Derek Chollet adalah Konselor Departemen Luar Negeri AS. Ia menjabat setingkat deputi wakil menteri sebagai penasihat kebijakan senior untuk Menlu dalam berbagai isu, serta melakukan tugas diplomatik khusus seperti sesuai arahan oleh Menlu. (eld)

Sumber: BeritaSatu.com