Tekanan terhadap ECB Meningkat untuk Menanggapi Kenaikan Inflasi

Frankfurt, Beritasatu.com - Tekanan meningkat pada Bank Sentral Eropa (ECB) untuk menanggapi kenaikan inflasi di zona euro. Sementara bank sentral di Amerika Serikat (AS) dan Inggris mengisyaratkan kesediaan untuk mengambil tindakan.

Para pembuat kebijakan ECB akan bertemu pada Kamis (28/10/2021). Pasar berharap ada petunjuk tentang kapan bank mungkin mulai menaikkan suku bunga rendah secara historis atau mengubah kecepatan pembelian obligasi di bawah program stimulus era pandemi yang masif.

Kemacetan pasokan telah mendorong harga dan memukul produksi industri di zona euro. Situasi ini menarik tali pembuat kebijakan untuk berjalan, ketika penarikan stimulus untuk meredam risiko inflasi semakin membebani pemulihan ekonomi.

Pada September 2021, harga-harga di kawasan euro naik 3,4% secara tahun ke tahun (YoY) atau tertinggi selama 13 tahun didorong oleh biaya energi, serta jauh di atas target 2% bank sentral.

Pada saat yang sama, kekurangan bahan yang terkait dengan pandemi telah menghambat pemulihan ekonomi di beberapa negara zona euro.

Sentimen bisnis zona euro pada Oktober 2021 berada di titik terendah sejak April 2021, menurut survei IHS Markit yang diterbitkan minggu lalu. Kekurangan pasokan dirasakan terutama di pembangkit tenaga listrik Eropa Jerman sektor otomotifnya yang vital.

Namun Presiden ECB Christine Lagarde mengatakan, bank sentral tidak akan bereaksi berlebihan terhadap apa yang dilihat oleh para ekonom bank sebagai inflasi sementara yang didorong oleh efek pandemi satu kali.

Semakin Dekat

Pada akhir September 2021, para kepala bank sentral terbesar di dunia berkumpul di pertemuan KTT kebijakan moneter untuk membahas masalah yang mereka hadapi.

Sementara itu, Federal Reserve (The Fed) AS semakin dekat untuk memenuhi targetnya untuk mulai mengurangi program stimulusnya sendiri. Hal ini disampaikan Gubernur The Fed Jerome Powell dalam diskusi panel dengan Lagarde dan rekan-rekannya dari Inggris dan Jepang.

Anggota komite pembuat kebijakan juga mengharapkan The Fed untuk mulai menaikkan suku bunga pada akhir 2022. Prospek tersebut belum secara resmi terwujud di ECB, ketika perkiraan inflasi jangka menengah bank terus berada di bawah targetnya.

Gubernur Bank Sentral Inggris (BoE) Andrew Bailey mengatakan pada pertengahan Oktober 2021 bahwa lembaganya harus bertindak atas inflasi, mengedepankan ekspektasi kenaikan suku bunga.

Bank sentral lain di Uni Eropa (UE) telah merespon secara agresif terhadap kenaikan harga.

Bank sentral Polandia (NBP) menaikkan suku bunga pada awal Oktober 2021 untuk pertama kalinya dalam hampir satu dekade. Sementara bank sentral Ceko (CNB) menaikkan suku bunga tajam pada September 2021 untuk menjinakkan inflasi yang melonjak.

Meskipun ada perbedaan pendapat di antara anggota dewan pemerintahan, ECB dinilai tampak cukup zen, kata ekonom Oddo Bruno Cavalier.

Dalam sebuah surat minggu lalu yang mengumumkan pengunduran dirinya, presiden bank sentral Jerman (Deutsche Bundesbank) Jens Weidmann dan pendukung terkemuka kebijakan moneter ketat, mengatakan itu akan menjadi penentuan strategi ECB untuk tidak melupakan risiko inflasi di masa depan.

Namun, tekanan ke atas pada harga akan sebagian besar memudar selama tahun depan, kata Isabel Schnabel yang duduk di dewan eksekutif ECB.

ECB telah lama mempertahankan suku bunganya di posisi terendah dalam sejarah, termasuk suku bunga deposito bank negatif yang berarti pemberi pinjaman membayar untuk memarkir kelebihan uang tunai di ECB.

Sementara pasar memperkirakan kenaikan tarif kecil pada 2022, analis ING meragukan kenaikan pertama diterapkan sebelum akhir 2023.

Dewan pemerintahan ECB yang beranggotakan 25 orang membiarkan suku bunga tidak tersentuh, tetapi memutar kembali skema pembelian obligasinya pada pertemuan terakhir pada September 2021.

Program pembelian obligasi darurat pandemi (PEPP) sebesar 1,85 triliun euro (US$ 2,15 triliun) adalah program utama ECB sebagai alat melawan krisis. Tujuannya adalah menjaga biaya pinjaman tetap rendah, untuk memicu pertumbuhan ekonomi. (afp/eld)

