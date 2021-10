Jokowi: ASEAN dan Korea Berpotensi Besar di Sektor Ekonomi Hijau dan Digital

Selasa, 26 Oktober 2021 | 16:47 WIB

Oleh : Lenny Tristia Tambun/Novy Lumanauw / LES

Jakarta, Beritasatu.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan ASEAN dan Republik Korea (ROK) memiliki potensi sektor ekonomi hijau dan ekonomi digital yang sangat besar. Oleh karena itu, perlu adanya pemanfaatan peluang besar tersebut melalui kemitraan ASEAN-Republik Korea untuk kesejahteraan rakyat dan dunia.

Demikian disampaikan Presiden Jokowi saat menghadiri KTT ke-22 ASEAN-Republik Korea secara virtual dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Selasa (26/10/2021).

"Saya berpandangan kemitraan ini harus fokus pada ekonomi masa depan yaitu digital dan sustainable green economy. Potensi sektor ekonomi digital dan ekonomi hijau sangat besar,” kata Jokowi.

Ia menerangkan potensi ekonomi digital ASEAN diperkirakan mencapai US$ 200 miliar pada tahun 2025 mendatang, sedangkan peluang ekonomi hijau kawasan Asia Tenggara mencapai US$ 1 milliar pada tahun 2030.

"Di sisi lain, proyek The Korean Deal yang meliputi digital dan green economybernilai US$ 144 miliar hingga tahun 2025. Potensi pasar digital di Korea diperkirakan dapat mencapai US$ 236 miliar sampai dengan 2030 dan berkontribusi 13% pada PDB,” ujar Jokowi.

BACA JUGA Jokowi: Indonesia Dukung ASEAN Jadi Komunitas Terkoneksi Secara Digital

Presiden Jokowi juga mengajak ASEAN dan Republik Korea untuk fokus pada dukungan pembuatan kebijakan yang kondusif bagi pengembangan ekonomi hijau dan ekonomi digital, pembentukan ekosistem yang baik, ekspansi investasi pada kedua industri ini, serta dukungan alih teknologi, riset dan pengembangan kedua sektor.

Kepala Negara berharap kemitraan ASEAN dan Korea akan makin memperkuat kerja sama yang konkret di sejumlah bidang, mulai dari infrastuktur dan industri hijau, energi bersih, baru terbarukan dan efisiensi energi, mobil listrik, serta digitalisasi ekonomi termasuk UMKM dan layanan kesehatan.

"Kerja sama ini akan menunjukkan bahwa aksi dekarbonisasi dapat berjalan bersama dengan pembangunan ekonomi. Paradigma win-win bukan zero-sum,” terang Jokowi.

"Kemitraan ASEAN dan Korea di digital dan green economy bukan saja dapat mempercepat pemulihan ekonomi namun juga dapat menjaga keberlangsungan planet bumi kita bagi generasi penerus,” sambung Jokowi.

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com