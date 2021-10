Cukup 2% Harta Elon Musk, Kelaparan Dunia Bisa Diatasi

Rabu, 27 Oktober 2021 | 15:24 WIB

Abu Dhabi, Beritasatu.com- Dua persen kekayaan bos Tesla Elon Musk sudah dapat mengatasi kelaparan dunia. Pernyataan itu dilontarkan direktur Program Pangan Dunia (WFP) David Beasley dalam wawancara di CNN, Selasa (26//10/2021).

“Sekelompok kecil individu yang sangat kaya dapat membantu mengatasi kelaparan dunia hanya dengan sebagian kecil dari kekayaan bersih mereka. Miliarder perlu "melangkah sekarang, satu kali saja,” kata direktur organisasi PBB itu.

"US$ 6 miliar (Rp 85 triliun) untuk membantu 42 juta orang yang benar-benar akan mati jika kita tidak menjangkau mereka. Ini tidak rumit," tambahnya.

Kepala eksekutif Tesla Elon Musk memiliki kekayaan bersih hampir US$ 289 miliar (Rp 4.094 triliun, menurut Bloomberg, yang berarti bahwa Beasley meminta sumbangan hanya 2% dari kekayaannya.

Kekayaan bersih miliarder AS hampir dua kali lipat sejak pandemi dimulai, mencapai US$ 5,04 triliun pada Oktober, menurut kelompok progresif Institute for Policy Studies dan American for Tax Fairness.

"Badai sempurna dari beberapa krisis, seperti perubahan iklim dan pandemi Covid-19, berarti banyak negara mengetuk pintu kelaparan," kata Beasley.

Laporan itu menyimpulkan setengah dari populasi Afghanistan yakni 22,8 juta orang, menghadapi krisis kelaparan akut, menurut laporan WFP yang dirilis Senin. Pengangguran yang merajalela dan krisis likuiditas membuat negara itu tertatih-tatih di ambang krisis kemanusiaan dan 3,2 juta anak di bawah usia lima tahun berisiko.

Serangkaian laporan baru dari pemerintahan Biden mengeluarkan peringatan keras minggu lalu: Efek perubahan iklim akan meluas dan akan menimbulkan masalah bagi setiap pemerintah.

Di antara laporan, administrasi merinci bagaimana perubahan iklim mendorong migrasi, pertama kalinya pemerintah AS secara resmi mengakui hubungan antara perubahan iklim dan migrasi. WFP telah memperingatkan tentang gelombang gerakan ini di masa lalu, khususnya di wilayah "Koridor Kering" di Amerika Tengah.

"Misalnya, ambil Amerika Serikat dan wilayah di Amerika Tengah, Koridor Kering, Guatemala, Honduras, El Salvador, dan Nikaragua -- di daerah itu saja," kata Beasley Selasa. "Kami memberi makan banyak orang di sana dan iklim berubah dengan badai dan banjir bandang; itu menghancurkan."

Di Etiopia, WFP memperkirakan bahwa 5,2 juta orang sangat membutuhkanbantuan makanan di wilayah Tigray, di mana Perdana Menteri Abiy Ahmed telah memimpin serangan besar-besaran terhadap Front Pembebasan Rakyat Tigray (TPLF) sejak tahun lalu. Ribuan warga sipil sejak itu terbunuh, sementara lebih dari 2 juta orang mengungsi.

Organisasi kemanusiaan seperti WFP telah berjuang untuk mendapatkan pasokan bagi mereka yang membutuhkan di wilayah tersebut, memperparah krisis.

"Saya tidak tahu dari mana mereka mendapatkan makanan itu. Kami kehabisan bahan bakar. Kami kehabisan uang tunai, dalam hal membayar orang-orang kami dan kami kehabisan uang dan kami tidak bisa memasukkan truk kami," kata Beasley dalam wawancara.

