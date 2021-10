Survei: Mayoritas Warga AS Salahkan Perusahaan Minyak Atas Perubahan Iklim

Kamis, 28 Oktober 2021 | 09:02 WIB

Washington, Beritasatu.com- Mayoritas orang yang tinggal di Amerika Serikat (AS) memandang perubahan iklim sebagai masalah prioritas tinggi. Seperti dilaporkan Al Jazeera, Selasa (26/10/2021), dua survei terbaru menunjukkan mereka juga menyalahkan perusahaan minyak.

Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research dan Energy Policy Institute di University of Chicago jajak pendapat menemukan bahwa 55 % orang Amerika ingin legislatif AS meloloskan RUU yang akan meningkatkan proporsi listrik AS yang dihasilkan dari sumber energi bersih. Hanya 16 % dari mereka yang disurvei secara eksplisit menentang tindakan legislatif seperti itu.

Secara lebih luas, jajak pendapat menunjukkan bahwa sekitar 59% orang Amerika menilai perubahan iklim sebagai sangat atau sangat penting bagi mereka, naik dari 49% pada 2018.

Sementara itu, 75% dari responden yang disurvei mengatakan mereka percaya bahwa perubahan iklim sedang terjadi, dan hanya 10% yang mengatakan tidak. Secara keseluruhan, 55% dari mereka yang disurvei mengatakan mereka percaya perubahan iklim sebagian besar atau seluruhnya disebabkan oleh manusia.

Satu jajak pendapat terpisah yang dirilis pada Selasa, yang dilakukan oleh YouGov dan ditugaskan oleh Guardian, Vice News, dan Covering Climate Now, menunjukkan bahwa 60% orang Amerika percaya bahwa perusahaan minyak dan gas "sepenuhnya atau sebagian besar" bertanggung jawab atas perubahan iklim.

Sekitar 57% dari mereka yang disurvei mengatakan bahwa perusahaan minyak dan gas harus membayar kerusakan yang disebabkan oleh cuaca ekstrem. Sementara 60% mengatakan perusahaan tersebut harus membayar untuk meningkatkan infrastruktur agar lebih tahan terhadap cuaca ekstrem.

Jajak pendapat menunjukkan meningkatnya tekanan publik pada perusahaan energi, yang telah menghadapi sejumlah undang-undang terkait perubahan iklim dari pemerintah lokal dan negara bagian di seluruh AS.

Data tersebut muncul ketika Presiden Joe Biden telah berjuang untuk meloloskan undang-undang perubahan iklim dan sebelum KTT Iklim PBB COP 26.

Jajak pendapat yang dirilis pada Selasa (26/10) datang ketika Presiden AS Joe Biden telah berjuang untuk menemukan dukungan yang cukup di antara rekan-rekan Demokrat. Dukungan itu dperlukan untuk meloloskan paket sosial besar-besaran yang akan mengambil langkah-langkah yang belum pernah terjadi sebelumnya untuk memerangi perubahan iklim.

Pada Selasa, berbicara pada peluncuran laporan iklim terbaru PBB, Sekretaris Jenderal Antonio Guterres mengatakan waktu hampir habis untuk mengurangi emisi gas rumah kaca untuk mencegah pemanasan global yang dapat merusak planet ini.

"Jam terus berdetak. Kesenjangan emisi adalah hasil dari kesenjangan kepemimpinan. Tetapi para pemimpin masih dapat menjadikan ini titik balik menuju masa depan yang lebih hijau daripada titik kritis bencana iklim,” katanya di New York.

