Jakarta, Beritasatu.com - Dubes RI untuk Pakistan, Adam M Tugio mengatakan, meski dunia masih dilanda pandemi Covid-19, hubungan ekonomi dan perdagangan Indonesia-Pakistan terus menggeliat dan menunjukkan kecenderungan positif.

“Selain itu pengembangan kerja sama yang menguntungkan dan komprehensif ASEAN-Pakistan memiliki arti penting mengingat geo-ekonomi dan geo-strategis guna pembentukan aliansi regional baru,” ungkap Adam dalam sambutannya pada “Malam Apresiasi untuk Pengusaha Pakistan”, di Rawalpindi, Pakistan, Rabu (27/10/2021) malam.

Adam mengatakan acara yang diadakan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Pakistan ini sebagai penghargaan atas kerja sama dalam mendukung tugas KBRI meningkatkan kerja sama bilateral, khususnya perdagangan dan investasi. Kegiatan ini juga dikaitkan dengan peringatan HUT ke-76 RI dan peringatan HUT ke-54 ASEAN.

Hadir dalam acara tersebut para pelaku usaha Pakistan yang tergabung dalam Kamar dagang dan Industri dari kota Rawalpini dan Islamabad. Selain itu hadir juga Duta Besar negara-negara ASEAN yaitu Brunei Darusalam, Malaysia, Filipina, Thailand, Myanmar, dan Vietnam yang tergabung dalam ASEAN Committee in Islamabad (ACI).

Hadir juga tamu kehormatan, Muhamad Sualeh A. Farauqui, Federal Secretary of Commerce dan Presiden Islamabad Chamber of Commerce and Industry (ICCI), Muhammad Shakeel Munir, Presiden Rawalpindi Chamber of Commerce and Industry (RCCI), Nadeem A Rauf, dan Presiden Pakistan-ASEAN Business Forum Zafar Bahtawari, serta komunitas bisnis dan “sahabat Indonesia” di Pakistan yang terdiri dari diplomat asing yang pernah bertugas di Indonesia.

Adam menambahkan negara-negara ASEAN, menginginkan kemitraan dengan Pakistan melalui usaha patungan dan peningkatan interaksi di bidang penelitian ilmiah, pendidikan, teknologi informasi, pertanian guna mempererat kerja sama ASEAN-Pakistan di masa depan.

Disampaikan pula beberapa strategi guna memperkuat kerja sama dengan negara-negara ASEAN antara lain kerja sama perdagangan dan investasi.

“Pakistan dapat memanfaatkan kerja sama dalam proyek China-Pakistan Economic Corridor (CPEC) dengan negara-negara anggota ASEAN agar menjadikan Pakistan tidak hanya sebagai hub bagi Asia Tengah, tetapi juga Tiongkok bagian barat,” ujar Adam sambil menambahkan seperti negara-negara lain, Indonesia juga berkepentingan untuk menjajaki potensi kerja sama dalam rangka CPEC melalui penguatan kerja sama perdagangan di tingkat bilateral dengan negara-negara anggota ASEAN melalui pelibatan dengan para pelaku usaha termasuk Kadin Pakistan.

Pelaksana Fungsi Ekonomi KBRI Islamabad, Syarief Shahabudin menyampaikan berbagai upaya telah dilakukan KBRI untuk meningkatkan hubungan ekonomi dan perdagangan termasuk peningkatan ekspor dan diversifikasi produk Indonesia ke Pakistan.

Salah satu terobosan yang dilakukan menggandeng perusahaan E-Commerce Pakistan Gateway guna menggelar rangkaian Indonesia-Pakistan Virtual Trade Expo 2021. Keberhasilan pameran tersebut tercermin dari antusiasme perusahaan eksportir Indonesia yang mayoritas UKM.

Diungkapkan, neraca perdagangan 2020 justru meningkat 8% dibanding 2019, mencapai US$ 2,5 miliar dengan surplus untuk Indonesia US$ 2,1 miliar atau meningkat 8% dari 2019 yang mencapai US$ 2,3 miliar dengan surplus US$ 1,9 miliar.

“Melihat antusiame banyaknya peserta Virtual Trade Expo 2021, hubungan kerja sama Indonesia-Pakistan diharapkan semakin solid khususnya di bidang ekonomi dan perdagangan,” imbuh pejabat yang akan dimutasi ke KBRI Warsawa, Polandia pada Januari 2022 ini.

Dijelaskan gagasan KBRI Islamabad mengundang dalam Indonesia-Pakistan Virtual EXPO 2021 berdampak positif, meski promosi ke luar negeri setahun terhenti akibat Covid-19, inisiatif KBRI Islamabad memungkinkan kegiatan ekonomi, berinteraksi dan bertransaksi dengan mitra calon importir Pakistan bisa terwujud.

KBRI juga memanfaatkan teknologi dalam upaya peningkatan ekspor bekerja sama dengan CEO E-commerce Pvt Ltd, Muhammad Uzair Nizam yang juga Co-founder #ecombri.com untuk memfasilitasi peningkatan perdagangan dengan menyederhanakan proses pengadaan untuk pembeli dan penjual melalui interaksi online plus fisik dan akses informasi.

Kerja sama tersebut juga dimanfaatkan untuk mempromosikan perdagangan, pariwisata dan investasi di berbagai kota di Pakistan. Komunitas bisnis perlu melihat Indonesia dan Pakistan di luar hubungan bilateral karena mereka berfungsi sebagai pintu gerbang perdagangan ke masing-masing wilayah yang secara kolektif memiliki hampir 850 juta penduduk.

Terkait dengan hubungan ASEAN-Pakistan, menurut Minister Counsellor KBRI Islamabad, total perdagangan ASEAN-Pakistan yang hanya berkisar US$ 7 miliar. ASEAN dengan populasi 650 juta, dan PDB US$ 2,9 triliun atau ekonomi terbesar kelima di dunia membuka peluang bagi Pakistan untuk meningkatkan hubungan dengan ASEAN melalui negara-negara anggotanya.

KBRI berupaya memperkuat kerja sama ekonomi dan perdagangan di tingkat bilateral dengan negara-negara anggota ASEAN dengan melibatkan para pelaku usaha khususnya Kadinda di Pakistan.

Pengembangkan kerja sama yang menguntungkan dan komprehensif antara ASEAN-Pakistan memiliki arti penting mengingat geo-ekonomi dan geo-strategis guna pembentukan aliansi regional baru.

“ASEAN juga dapat memanfaatkan Pakistan sebagai pintu gerbang untuk memasarkan produknya ke negara-negara Asia Tengah yang landlocked,” ujarnya.

Ditambahkan, Pakistan juga berpotensi menjadi persimpangan jalan bagi negara-negara di Asia Selatan, Barat, dan Tengah. Negara-negara ASEAN, perlu mewujudkan kemitraan dengan Pakistan melalui usaha patungan dan peningkatan interaksi di bidang penelitian ilmiah, pendidikan, IT, pertanian guna mempererat kerja sama ASEAN-Pakistan di masa depan.

