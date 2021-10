Tesla Nikmati Uang Negara, Tapi Elon Musk Takut Pajak

Kamis, 28 Oktober 2021 | 15:18 WIB

Oleh : Unggul Wirawan / WIR

California, Beritasatu.com- Banyak orang boleh kagum pada Elon Musk, sang pendiri Tesla. Tapi kekaguman itu boleh jadi luntur saat Elon Musk ternyata mulai berkelit untuk menghindari pajak. Padahal secara tidak langsung, Tesla dibangun dengan dukungan uang negara pemerintah Amerika Serikat (AS).

Seperti dilaporkan CNN, Kamis (28/10/2021), kekayaan bersih gabungan Elon Musk dan Jeff Bezos mendekati US$ 500 miliar (Rp7.077 triliun) pada Rabu (27/10).Kondisi itu didorong oleh reli saham Tesla yang tak henti-hentinya dan lonjakan luas dalam saham teknologi

Selama bertahun-tahun, Tesla menggunakan insentif pemerintah AS bagi orang untuk membeli kendaraan listrik. Sebagian besar keuntungan Tesla saat ini adalah berkat penjualan kredit peraturan pemerintah kepada pembuat mobil tradisional lainnya. Peraturan itu memungkinkan para produsen terus membuat mobil pickup dan SUV yang boros bahan bakar daripada mengurangi emisi mereka.

Satu proposal terobosan pajak diajukan Ketua Keuangan Senat Ron Wyden untuk para miliarder atas keuntungan yang belum direalisasi. Tapi proposal yang dirilis dalam bentuk rinci Rabu (27/10) pagi itu ternyata dibatalkan dalam negosiasi selang beberapa jam kemudian.

BACA JUGA Elon Musk On Track Jadi Orang Pertama dengan Kekayaan US$ 300 M

Wyden menegaskan rencana pajak untuk para miliarder itu tidak mati, tetapi pembicaraan malah beralih ke kemungkinan biaya tambahan 3% yakni di atas tarif pajak penghasilan tertinggi, bagi mereka yang berpenghasilan lebih dari US$ 10 juta (Rp 141,5 miliar).

Saat diprediksi menarik lebih banyak pembayar pajak daripada pajak miliarder dan membantu rencana pengeluaran sosial Demokrat yang bisa mendekati US$ 2 triliun, rencana itu akan memberi "gigitan" yang jauh lebih kecil pada orang Amerika terkaya, seperti Musk dan Bezos.

Di bawah proposal pajak miliarder, Musk dan Bezos secara kolektif hanya akan dikenai tagihan pajak satu kali senilai US$ 100 miliar (Rp 1.415 triliun), yang dibayarkan selama lima tahun, jika proposal tersebut disetujui, menurut Bloomberg Billionaires Index.

Rencana tersebut secara eksplisit menargetkan kepemilikan saham publik yang dihargai, yang telah menjadi pendorong utama perolehan kekayaan miliarder yang tajam dalam beberapa tahun terakhir.

Musk, salah satu pendiri Tesla yang diperdagangkan secara publik dan perusahaan roket SpaceX, telah menambahkan kekayaan hingga US$ 122,3 miliar (Rp 1.731 triliun) untuk tahun ini. Alhasil kenaikan itu mendorong kekayaan bersih Musk menjadi US$ 292 miliar (Rp 4.133 triliun), menurut indeks Bloomberg. Sementara Pendiri Amazon.com Inc., Bezos, bernilai US$196,3 miliar (Rp 2.778 triliun).

Menurut indeks tersebut, aset 10 orang Amerika terkaya, termasuk Bill Gates dan Mark Zuckerberg, bernilai total US$1,4 triliun.

Musk yang menolak rencana Wyden, mengatakan pajak miliarder hanya akan membuat "potongan kecil" untuk melunasi utang nasional AS.

"Pengeluaran adalah masalah sebenarnya," kata Musk dalam cuitan Twitter yang juga menyertakan tautan ke jam daring yang memperkirakan utang negara.

“Bahkan jika orang super kaya dikenai pajak 100%, pemerintah masih perlu beralih ke masyarakat umum untuk menutupi kekurangannya. Ini matematika dasar,” dalih Kepala Eksekutif Tesla itu.

Kekayaan Musk telah menggelembung sebagian karena dia tidak menjual saham Tesla selama bertahun-tahun. Dia tidak mengetuk bank untuk pinjaman menggunakan sahamnya di pembuat kendaraan listrik sebagai jaminan. Menjaminkan saham adalah cara untuk memonetisasi ekuitas tanpa benar-benar menjualnya.

Musk memiliki US$ 515 juta (Rp 7,28 triliun) pinjaman pribadi dari Morgan Stanley, Goldman Sachs Group Inc. dan Bank of America Corp., menurut pengajuan peraturan dari Desember 2020, dariinformasi terbaru tersedia. Musk juga mengatakan beberapa sahamnya di SpaceX dijaminkan, tetapi belum mengungkapkan rincian tentang berapa banyak.

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com