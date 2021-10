Dunia Butuh Rp 70.865 Triliun untuk Dana Iklim Tahunan pada 2030

Jumat, 29 Oktober 2021 | 10:46 WIB

Oleh : Unggul Wirawan / WIR

Aktivis iklim Swedia, Greta Thunberg memberi isyarat saat berbicara di unjuk rasa siswa "Fridays for Future" pada Jumat 1 Oktober 2021 di sela-sela acara Youth4Climate dan Pra-COP 26 di Milan, Italia. (Foto: AFP)

Washington, Beritasatu.com- Pendanaan iklim perlu meningkat tajam menjadi US$ 5 triliun (Rp 70.865 triliun) per tahun secara global pada tahun 2030 untuk mendanai langkah-langkah memerangi perubahan iklim. Seperti dilaporkan Reuters, Kamis (28/10/2021), para peneliti memperingatkan bahwa transformasi lintas ekonomi terlalu lambat untuk memenuhi tujuan suhu internasional.

Dari transportasi ke pertanian dan listrik, kemajuan tertinggal di semua sektor dalam mengurangi emisi pemanasan planet pada kecepatan yang diperlukan untuk membatasi pemanasan global hingga 1,5 derajat Celsius. Studi lima kelompok hijau menemukan kecepatan aksi diperlukan menghindari efek terburuk pemanasan global.

Tak satu pun dari 40 indikator yang dinilainya sejalan dengan tujuan Perjanjian Paris 2015 untuk mengekang kenaikan suhu rata-rata hingga jauh di bawah 2 derajat Celsius, dan idealnya 1,5 derajat Celsius, di atas masa pra-industri.

Dari indikator tersebut, 25 dinilai "berada di luar jalur" atau "di luar jalur", termasuk menggunakan batu bara yang tidak terlalu kotor untuk menghasilkan listrik dan meningkatkan pembiayaan iklim.

Tetapi penelitian tersebut mencatat beberapa titik terang, seperti adopsi yang lebih luas dari energi angin dan matahari, dan lebih banyak kendaraan listrik di jalan.

"Meskipun ada beberapa tanda kemajuan yang menggembirakan di beberapa sektor, upaya mitigasi iklim global secara keseluruhan masih sangat kurang," kata Sophie Boehm, salah satu penulis.

Boehm berasal dari World Resources Institute, satu lembaga kajian berbasis di Amerika Serikat yang mengerjakan penelitian ini.

Boehm mengatakan temuan itu harus memberikan "pandangan yang jelas" tentang upaya yang diperlukan saat pemerintah menuju KTT iklim COP26 PBB yang dimulai pada Minggu (31/10).

"Kami akan membutuhkan para pemimpin dunia di COP26 dan seterusnya untuk segera meningkatkan ambisi dan tindakan (iklim) itu," kata Boehm kepada Thomson Reuters Foundation.

Dua laporan PBB memperingatkan minggu ini bahwa dunia "jauh dari jalur" untuk membatasi kenaikan suhu, dengan janji nasional saat ini ditetapkan untuk menghasilkan peningkatan suhu rata-rata 2,7 derajat Celsius abad ini.

Konferensi COP26 di Skotlandia telah disebut sebagai kesempatan besar terakhir untuk menggembleng upaya kolektif yang diperlukan untuk membatasi pemanasan global hingga 1,5 derajat Celsius, dengan para ilmuwan menyerukan pengurangan emisi gas rumah kaca hingga hampir setengahnya pada tahun 2030 untuk mencapainya.

Berpegang teguh pada batas 1,5 derajat Celsius tidak akan mencegah memburuknya cuaca ekstrem atau naiknya permukaan laut, tetapi dipandang penting untuk mencegah dampak yang tak terkendali pada manusia dan ekosistem planet ini, termasuk kelaparan yang meluas dan migrasi paksa.

Studi tersebut menyerukan peningkatan investasi yang signifikan untuk memerangi perubahan iklim, terutama untuk negara-negara berkembang.

Secara global, dikatakan bahwa keuangan harus meningkat delapan kali lipat untuk memenuhi perkiraan US$ 5 triliun yang dibutuhkan setiap tahun untuk aksi iklim pada tahun 2030 - atau peningkatan rata-rata US$ 436 miliar (Rp 6.179 triliun) per tahun pada dekade ini.

Penilaian tahunan terpisah yang dirilis bulan ini oleh kelompok analisis Climate Policy Initiative menunjukkan bahwa pendanaan iklim global rata-rata mencapai US$ 632 miliar (Rp 8.957 triliun) pada 2019 dan tahun lalu, naik 10% dari 2017-2018, tetapi tingkat kenaikannya melambat dari tahun-tahun sebelumnya.

Pendanaan iklim sedang tren naik, tetapi hampir tidak pada kecepatan yang dibutuhkan," kata Surabi Menon, wakil presiden intelijen global di ClimateWorks Foundation yang berbasis di AS.

"Sangat penting untuk mendukung negara-negara (berkembang) ini dengan sumber daya keuangan dan teknologi yang mereka butuhkan untuk mengatasi perubahan iklim secara adil dalam skala global," tambah ilmuwan iklim itu.

