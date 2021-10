Hari PBB, Indonesia Fokus Kerja Sama Hadapi Pandemi dan Pemulihan Ekonomi Global

Sabtu, 30 Oktober 2021 | 15:46 WIB

Oleh : LES

Jakarta, Beritasatu.com – Dalam rangka memperingati hari Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) yang jatuh pada 24 Oktober 2021, Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) menggelar sejumlah kegiatan yang terfokus pada kerja sama dengan badan dunia tersebut dalam menghadapi pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi global.

Tema yang diambil di HUT PBB tahun ini adalah, "Indonesia-United Nations Partnership Recovering Better for a Sustainable and Equitable World" atau Kemitraan Indonesia-PBB Memulihkan Lebih Baik untuk Dunia yang Berkelanjutan dan Berkeadilan.

Menurut Direktur Keamanan Internasional dan Perlucutan Senjata Kemenlu Rolliansyah Soemirat selaku koordinator kegiatan peringatan Hari PBB, tema ini dipilih sebagai bentuk fokus kerja sama antara Indonesia dan PBB dalam menghadapi pandemi Covid-19 dan memulihkan perekonomian global. Kemenlu juga bekerja sama dengan perwakilan PBB di Indonesia menggelar sejumlah kegiatan untuk pemahaman publik tentang peran dan kiprah Indonesia di PBB.

“Sebagai negara yang menjunjung tinggi prinsip multilateralisme dan mendukung pernan PBB, Indonesia setiap tahun selalu menggelar kegiatan UN Day (Hari PBB) ini . Khusus tahun ini kita menggelar berbagai kegiatan, temanya Indonesia-UN Partnership Recovering Better for a Sustainable and Equitable World,” ujar Rolliansyah seperti dikutip Beritasatu TV.

Menurutnya, tema ini sengaja difokuskan pada kemitraam Indonesia dengan PBB terutama di tengah pandemi Covid-19 dalam memperkuat upaya bersama menuju pemulihan global pascapandemi.

Rolliansyah mengatakan, Indonesia sebagai anggota PBB terus mendorong badan dunia tersebut untuk menjalankan setiap tugas dengan efektif dan efisien, Keterlibatan Indonesia terlihat dalam sejumlah kesempatan. Di mana Indonesia menduduki sejumlah jabatan di PBB dan turut membahas berbagai permasalahan dan isu internasional

“Sebagai negara anggota PBB tentu kita akan terus mendorong agar PBB tetap relevan dan efektif dalam jalankan berbagai mandatnya, Indonesia tak hanya juga terus aktif di berbagai pembahasan sejumlah isu global di bawah kerangka PBB, tetapi ikut mengambi peran kepemimpinan dalam badan-badan dan komite di PBB,” ujar Rolliansyah.

Ia mencontohkan keterlibatan Indonesia di badan-badan PBB, seperti belum lama ini menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan (DK) PBB 2019-2020, anggota Dewan HAM PBB periode 2020-2022, anggota Dewan Ekonomi dan Sosial (Ecosoc) 2021-2023, juga posisi wakil ketua Komite Palestina di Majelis Umum PBB.

“Kiprah Indonesia di PBB dalam menghadapi pandemi Covid-19 sudah terjalin sejak awal pandemi. Kita sejak awal pandemi terus aktif mendorong sejumlah kegiatan internasional dan melahirkan sejumlah regulasi terkait wabah Covid-19 ini”.

Menurut Rolliansyah, sejak awal pandemi Indonesia secara aktif bekerja sama dengan PBB untuk mencari imidiate respons (tanggapan langsung) untuk penanganan Covid-19, baik dalam pemenuhan alat kesehatan, obat-obatan dan akses terhadap vaksin yang terjangkau.

“Dalam beberapa forum pembahasan PBB, Indonesia juga aktif mendorong sejumlah resolusi atau outcome di beberapa forum yang terkait penanganan pandemi. Antara lain pada bulan April 2020 ketika pandemi berdampak di seuruh dunia, Indonesia bersama beberapa negara, seperti Ghana, Liechtenstein, Singapura, Norwegia dan Swiss berhasil mengesahan resolusi di Majelis PBB dengan judul Global Solidarity to Fight Covid-19,” tutupnya.

