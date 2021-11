Warga Rusia Mencari Vaksin Barat di Negara Tetangga

Senin, 1 November 2021 | 10:42 WIB

Moskwa, Beritasatu.com- Uni Eropa telah berulang kali menunda persetujuan vaksin Covid-19 buatan Rusia yakni Sputnik V. Alhasil banyak Rusia ditolak masuk wilayah Eropa. Seperti dilaporkan The Guardian, Minggu (31/10/2021), kini banyak warga Rusia mencari vaksin produksi Barat di negara tetangga, Serbia agar bisa melakukan perjalanan ke wilayah Eropa.

“Saya menghubungi agen perjalanan yang menyelesaikan semuanya. Itu sangat mudah. Saya melakukan liburan kecil juga, di antara mendapatkan dua dosis vaksin Pfizer,” tutur Ovchinnikov, yang bekerja di agen kehumasan di St Petersburg.

Ketika Rusia menjadi negara pertama yang mendaftar dan memproduksi vaksin Sputnik secara massal pada akhir 2020, Presiden Vladimir Putin berharap itu akan memungkinkan Rusia untuk membuka diri lebih cepat daripada negara saingan baratnya.

Saat Sputnik V sedang berjuang untuk mendapatkan persetujuan internasional, yang secara efektif melarang orang Rusia bepergian ke barat, hanya mereka yang mendapat vaksinasi yang disetujui Uni Eropa (UE), Amerika Serikat (AS), atau Inggris yang dapat berkunjung.

Larangan itu telah menyebabkan ledakan turis vaksin asal Rusia yang menuju ke negara-negara seperti Serbia, yang memungkinkan perjalanan bebas visa dari Rusia.

“Saya tidak begitu mengerti semua politik di balik ini. Saya percaya pada semua vaksin,” kata Ovchinnikov, yang pertama kali mendapatkan vaksin Sputnik V pada musim dingin lalu.

“Saya hanya merasa terjebak, selama hampir dua tahun sekarang saya tidak dapat melakukan perjalanan dan bekerja di Eropa lagi setelah perbatasan ditutup, jadi inilah jalan keluar saya,” keluhnya.

Persetujuan UE dan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) terhadap vaksin tersebut akan memudahkan perjalanan internasional bagi warga Rusia yang divaksinasi Sputnik. Namun saat ini, mereka dilarang bepergian ke sebagian besar ibu kota Eropa. AS juga akan melarang masuknya non-warga negara yang belum disuntik dengan vaksin Covid-19 yang disetujui oleh WHO atau Badan Pengawas Obat dan Makanan (FDA) AS.

UE telah berulang kali menunda persetujuan vaksin Rusia. UE menyatakan Rusia belum memberikan data yang benar tentang vaksin tersebut kepada regulatornya, European Medicines Agency (EMA).

Sebaliknya, Rusia telah menolak klaim tersebut sebagai motivasi politik dan menyatakan EMA sengaja "menyeret kakinya".

Anna Filatovksaya, manajer di agen perjalanan Russian Express, mengatakan bahwa masalah Sputnik V di luar negeri justru menghadirkan peluang bisnis bagi perusahaannya.

“Ketika mulai menawarkan tur vaksin kami pada awal September, kami dengan cepat menyadari ada pasar nyata bagi mereka. Orang-orang sangat membutuhkan vaksin yang memungkinkan mereka melakukan perjalanan lagi,” tambahnya.

Dalam survei baru-baru ini di Rusia, sekitar 40% responden mengatakan kesempatan untuk bepergian dengan bebas adalah alasan utama untuk mendapatkan vaksin, angka yang kira-kira sama dengan mereka yang menyebutkan masalah kesehatan.

Filatovksaya mengatakan bahwa Serbia adalah opsi yang “jelas” pada awalnya, karena warga Rusia tidak memerlukan visa untuk pergi ke sana. Pada saat yang sama, Serbia juga menawarkan vaksin Pfizer dan AstraZeneca kepada semua warga negara.

Negara Balkan telah menjadi salah satu kisah sukses vaksin awal di Eropa, mendapatkan vaksin Covid-19 dari sejumlah pemasok yang berbeda, dan telah menawarkan kepada warganya pilihan vaksin barat, termasuk Pfizer dan AstraZeneca, Sputnik V dan Sinovac, buatan Tiongkok.

Sekitar 160.000 orang asing, terutama dari tempat lain di Balkan, sejauh ini telah menerima vaksin Covid-19 mereka di Serbia, menurut data resmi.

Namun, Serbia bukan satu-satunya tujuan bagi orang Rusia. Setelah beberapa klien mengeluh tentang kesenjangan tiga minggu yang "tidak nyaman" antara vaksin dua dosis Pfizer dan AstraZeneca, agen pariwisata Filatovksaya memutuskan untuk menyediakan perjalanan ke negara tetangga Kroasia, yang menawarkan vaksin Johnson & Johnson satu dosis kepada warga asing.

Salah satu dari warga Rusia yang terbang ke Kroasia adalah Oleg Sentsov, seorang insinyur dari Moskwa. “Saya benar-benar divaksin tepat setelah mendapatkan dosis ketiga Sputnik V, jadi saya cukup divaksinasi sekarang! Saya tidak percaya Anda bisa diimunisasi secara berlebihan,” katanya.

Saat banyak orang seperti Ovchinnikov dan Sentsov, vaksin Covid-19 di negara asing memberikan jalan keluar dari isolasi, kelompok yang lebih kecil mengaku ingin vaksin buatan barat karena mereka tidak mempercayai vaksin Rusia.

“Saya pikir jika saya akan mendapatkan satu vaksin, itu bukan Sputnik, saya skeptis terhadap produk buatan Rusia. Biarkan rakyat yang memutuskan,” kata Marina Kalushiva, 54 tahun, yang melakukan perjalanan ke Serbia pada bulan September.

