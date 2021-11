Elon Musk Mau Sumbang US$ 6 M untuk Atasi Kelaparan, Ini Syaratnya

California, Beritasatu.com - Beberapa waktu lalu, direktur Program Pangan Dunia (WFP) David Beasley mengatakan hanya dengan US$ 6 miliar masalah kelaparan dunia bisa teratasi. Jumlah tersebut setara dengan hanya 2% dari harta bos Tesla, Elon Musk.

"US$ 6 miliar (Rp 85 triliun) untuk membantu 42 juta orang yang benar-benar akan mati jika kita tidak menjangkau mereka. Ini tidak rumit," kata Beasley, dalam wawancara di CNN, Selasa (26/10/2021).

Pernyataan Beasley secara spesifik menyindir Musk dan orang terkaya dunia lainnya, pendiri Amazon.com, Jeff Bezos.

Menanggapi pernyataan tersebut, Musk bersedia menyumbang dengan syarat WFP mampu mendeskripsikan secara rinci bagaimana uang sumbangan tersebut akan digunakan.

If WFP can describe on this Twitter thread exactly how $6B will solve world hunger, I will sell Tesla stock right now and do it.