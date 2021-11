Presiden Jokowi Akan Kunjungi National Day di Expo 2020 Dubai

Rabu, 3 November 2021 | 20:31 WIB

Oleh : Unggul Wirawan / WIR

Dubai, Beritasatu.com- Presiden Joko Widodo dijadwalkan akan mengunjungi National Day di Expo 2020 Dubai yang akan berlangsung Kamis (4/11/2021). Di ajang ini, Indonesia siap memamerkan citra bangsa sebagai negara yang menjanjikan dan kaya akan sumber daya manusia berdaya saing tinggi.

Acara National Day merupakan bagian rangkaian kegiatan Expo yang diberikan bagi 192 negara peserta untuk memamerkan budaya khasnya masing-masing. Indonesia National Day akan berlangsung Kamis, 4 November 2021, dengan mengangkat tema “Land of Diversity”. Acara ini untuk menunjukkan Indonesia sebagai bangsa yang beragam.

Melalui pergelaran seni dan budaya, National Day Indonesia akan memikat lebih banyak pengunjung untuk mengenal lebih dekat keunggulan yang ditawarkan Indonesia kepada dunia. Presiden Joko Widodo yang akrab disapa Jokowi juga dijadwalkan hadir untuk memberi sambutan dan menyaksikan langsung pertunjukan ini.

“Kegiatan ini menjadi kesempatan emas bagi Indonesia untuk menunjukkan keunggulan bangsa kepada dunia. Indonesia akan tampil sebagai negara yang penuh pesona alam dengan sumber daya manusia berkualitas. Indonesia juga berpeluang menjadi salah satu dari 5 negara dengan ekonomi terbesar di dunia dengan bonus demografi di tahun 2045. Peluang ini dibangun dari generasi-generasi muda yang bersiap menjadi sumber daya unggul,” ujar Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi, dalam siaran pers Rabu (3/11/2021).

Keragaman tersebut dapat dilihat dari segi warisan leluhur yang terdiri dari suku, budaya, dan bahasa yang ditunjukkan melalui pertunjukan yang memadukan tarian tradisional dan modern, serta pertunjukkan grafis. Keberagaman tersebut juga dituangkan dalam berbagai potensi yang dimiliki Indonesia di berbagai sektor, seperti perdagangan, investasi, dan pariwisata.

Tema besar “Land of Diversity” diturunkan ke dalam tiga elemen, yaitu “Land of Majesty”, “Land of Opportunity”, dan “Land of Innovation”. “Land of Majesty” menggambarkan kekayaan budaya Indonesia yang akan selalu menjadi kebanggaan negeri.

Sementara “Land of Opportunity” menggambarkan potensi besar Indonesia untuk terus terbuka terhadap berbagai peluang dan memaksimalkannya demi kemajuan bangsa. “Land of Innovation” menggambarkan kesiapan negara untuk bertransformasi menuju Indonesia Emas 2045 yang akan menjadi tonggak perekonomian bangsa berkat adanya bonus demografi, yaitu saat mayoritas populasi berada di usia produktif.

Agar pesan di atas dapat tersampaikan dengan baik dan utuh kepada negara-negara dunia lainnya, pementasan seni dan budaya dari Indonesia di National Day akan melibatkan sekitar seratus penari terbaik bangsa untuk menampilkan ragam tari tradisional hingga permainan alat musik daerah.

Selain itu, pertunjukan ini juga akan melibatkan Lyodra Ginting, penyanyi muda kebanggaan Indonesia yang telah memenangkan berbagai kompetisi tingkat nasional dan internasional, yang menyanyikan lagu “Indonesia Pusaka”. Tak ketinggalan, Indonesia juga menghadirkan ikon yang mengenakan kostum serba emas sebagai representasi dari Indonesia Emas 2045.

“Budaya Indonesia telah mendapat perhatian dan pujian dunia dari waktu ke waktu. Maka itu, kami melibatkan talenta-talenta terbaik bangsa untuk menjadikan kegiatan ini sebagai salah satu pagelaran seni budaya Indonesia termegah dan paling berkesan di Timur Tengah. Selain itu, pelibatan talenta terbaik juga menjadi representasi dari keunggulan sumber daya manusia Indonesia yang berdaya saing tinggi dan mampu berkompetisi di tingkat global. Bukan tidak mungkin ini juga menjadi ajang bagi mereka untuk menunjukkan bakatnya di ajang berskala global ini,” ujar Lutfi.

Mendag Lutfi menambahkan, Indonesia National Day menjadi semakin spesial karena akan diselenggarakan di Al Wasl Plaza yang merupakan lokasi paling strategis di Expo 2020. Al Wasl Plaza menjadi pusat kegiatan dari National Day secara keseluruhan, sehingga pertunjukkan Indonesia akan menyita perhatian banyak mata.

Untuk itu, pementasan kultural Indonesia di National Day diharapkan dapat menarik sekitar 2.000 pengunjung dari seluruh penjuru dunia. Kesempatan ini pun tak terlepas dari hubungan erat Indonesia dan Uni Emirat Arab yang sudah terjalin sejak lama dan kian diperkuat dengan peluncuran Perundingan Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Uni Emirat Arab (IUAE-CEPA).

Dengan menarik perhatian ribuan pengunjung, hal ini akan membuka lebih banyak peluang bagi para perwakilan negara-negara untuk turut mendatangi Paviliun Indonesia dan mempelajari lebih dalam potensi dan keunggulan yang dimiliki Tanah Air di berbagai sektor.

Indonesia National Day tidak hanya berfokus pada keberagaman budaya saja, namun juga menunjukkan kapabilitas Indonesia dalam memaksimalkan potensi yang dimiliki untuk mengoptimalkan peluang dalam memajukan bangsa. Dengan begitu, Indonesia akan mendapat lebih banyak kesempatan dalam menjalin kerja sama strategis dengan negara-negara di seluruh dunia.

Partisipasi di Expo 2020 menjadi bentuk komitmen Indonesia sebagai bagian dari komunitas global dan perekonomian dunia. Melalui perhelatan yang menyatukan 192 negara tersebut, Indonesia mendapat kesempatan untuk memperkuat perannya di dunia. Perayaan National Day pun diharapkan dapat memperlihatkan pesona Indonesia sebagai negara dengan beragam potensi dan peluang.

Sumber: BeritaSatu.com