AS Memberikan Otoritas Vaksin Covid-19 Pfizer untuk Anak 5-11 Tahun

Rabu, 3 November 2021 | 21:23 WIB

Oleh : Grace El Dora / EHD

Presiden AS Joe Biden menyampaikan pernyataan nasionalnya sebagai bagian dari KTT Pemimpin Dunia dari Konferensi Perubahan Iklim PBB COP-26 di Glasgow, pada Senin 1 November 2021. (Foto: AFP)

Washington, Beritasatu.com - Amerika Serikat (AS) sekarang dapat mulai memberi vaksin Pfizer-BioNtech Covid-19 bagi anak-anak berusia 5-11 tahun, kata pihak berwenang kesehatan AS pada Rabu (3/11/2021). Langkah tersebut dipuji oleh Presiden AS Joe Biden sebagai titik balik dalam perang melawan pandemi.

Beberapa hari setelah mendapatkan otorisasi dari Administrasi Makanan dan Obat-obatan (FDA), vaksin tersebut disahkan oleh Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit (CDC). Dengan demikian akan membuka jalan untuk vaksinasi hingga 28 juta anak-anak.

Pemerintah jauh di depan keputusan, pengadaan dosis yang cukup untuk anak-anak dalam kelompok usia 5-11 tahun dan mulai mengirimkannya ke seluruh negeri.

"Hari ini, kami telah mencapai titik balik dalam pertempuran kami melawan Covid-19," kata Biden dalam sebuah pernyataan yang dirilis oleh Gedung Putih, Rabu (3/11/2021).

"Memvaksinasi anak-anak yang lebih kecil akan memungkinkan orang tua untuk mengakhiri kecemasan selama berbulan-bulan tentang anak-anak mereka, sekaligus mengurangi sejauh mana anak-anak menyebarkan virus ke orang lain. Ini adalah langkah maju yang besar bagi bangsa kita dalam perjuangan kita untuk mengalahkan virus tersebut," lanjut Presiden.

Pemerintah telah mengamankan vaksin yang cukup untuk setiap anak di Amerika, katanya. Pihaknya menambahkan bahwa selama akhir pekan lalu pejabat telah memulai proses pengepakan dan pengiriman jutaan dosis.

"Program ini akan ditingkatkan selama beberapa hari mendatang dan akan sepenuhnya aktif dan berjalan sekitar 8 November,” jelasnya.

Vaksin akan tetap diberikan dalam dua suntikan, dengan selang waktu tiga minggu. Dosis telah disesuaikan menjadi 10 mikrogram per injeksi, dibandingkan dengan 30 mikrogram untuk kelompok usia yang lebih tua.

Tutup pada botol anak-anak akan berwarna oranye, membuatnya mudah dikenali dibandingkan dengan tutup berwarna ungu pada botol untuk kelompok yang lebih tua.

"Sebagai seorang ibu, saya mendorong orang tua dengan pertanyaan untuk berbicara dengan dokter anak, perawat sekolah, atau apoteker setempat untuk mempelajari lebih lanjut tentang vaksin dan pentingnya memvaksinasi anak-anak mereka," tutur Direktur CDC Rochelle Walensky dalam sebuah pernyataan.

BACA JUGA Lebih 350.000 Vaksin Pfizer Tiba di Bandara Ahmad Yani Semarang

Namun, sejumlah orang tua tidak menunggu.

Di Rumah Sakit Hartford di Connecticut pada Selasa (2/11/2021) malam waktu setempat, enam anak termasuk di antara yang pertama menerima vaksin di negara tersebut.

"Saya bisa menangis. Kita semua sudah menunggu begitu lama untuk anak-anak kita untuk ... memiliki kembali rasa yang hampir normal ini," kata seorang ibu, Liz Cronin, kepada AFP.

Kareem Omar yang berusia enam tahun mengatakan suntikan itu tidak terlalu menyakitkan. "Lakukan demi Amerika. Karena itu membantu Amerika dan dunia, jadi, hidup lebih baik untuk setiap orang di Bumi," ungkap Omar.

CDC telah mengumpulkan panel ilmuwan independen pada Rabu untuk meninjau data yang tersedia tentang status wabah tersebut pada anak-anak, efektivitas vaksin Pfizer, dan kemungkinan efek sampingnya dalam diskusi yang disiarkan secara langsung.

Panel dengan suara bulat merekomendasikan vaksin dan CDC kemudian mendukung rekomendasi itu.

Perhatian utama adalah risiko miokarditis, peradangan otot jantung, terdeteksi pada remaja dan dewasa muda (kebanyakan laki-laki) setelah vaksinasi dengan suntikan Pfizer atau Moderna.

Otoritas kesehatan telah mengkonfirmasi hampir 880 kasus pada orang di bawah usia 30 tahun, di mana sekitar 830 orang membutuhkan rawat inap. Sembilan kematian diduga terkait dengan miokarditis setelah vaksin.

Tetapi dari enam kasus yang ditinjau sejauh ini, miokarditis terkait vaksin pada akhirnya tidak diidentifikasi sebagai penyebab kematian, kata ahli jantung anak Dr Matthew Oster dalam sebuah presentasi.

"Saya jauh lebih khawatir tentang apa yang akan terjadi pada anak mereka jika mereka terjangkit Covid-19, untuk pasien yang tidak memiliki penyakit jantung, daripada kekhawatiran saya jika mereka mendapatkan vaksin ini," tambahnya.

Ada lebih dari 1,9 juta kasus Covid-19 di antara anak berusia 5-11 tahun di AS dan lebih dari 8.300 anak rawat inap, lebih dari 2.300 kasus sindrom inflamasi multisistem pediatrik (MIS-C) dan sekitar 100 kematian.

Manfaat yang diharapkan dari vaksinasi anak-anak juga mencakup lebih sedikit penutupan sekolah dan kemungkinan pengurangan dalam transmisi epidemi ke populasi umum.

Menurut survei terhadap 1.000 orang tua yang dipresentasikan pada Rabu oleh CDC, sebanyak 57% mengatakan mereka akan pasti atau mungkin membuat anak mereka divaksinasi.

"Jika saya punya cucu, saya pasti akan memvaksinasi cucu itu sesegera mungkin," kata Beth Bell, dokter spesialis penyakit menular dan anggota komite CDC.

"Kami memiliki bukti kemanjuran dan keamanan yang sangat baik. Kami memiliki analisis manfaat risiko yang menguntungkan," tandasnya. (afp/eld)

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com