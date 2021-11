Fed AS Lebih Serius Pertimbangkan Penarikan Stimulus

Rabu, 3 November 2021 | 21:38 WIB

Washington, Beritasatu.com - Federal Reserve (The Fed) memulai pertemuan kebijakan dua hari pada Rabu (3/11/2021), membuka musyawarah yang diperkirakan akan mengumumkan penarikan kembali stimulus yang diberlakukan untuk mendukung ekonomi Amerika Serikat (AS) di awal pandemi Covid-19.

Para bankir sentral telah dengan jelas mengirimkan rencana untuk memperlambat program pembelian obligasi bulanan besar-besaran mereka. Program tersebut membantu mencegah keruntuhan keuangan ketika ekonomi terbesar di dunia itu terhuyung-huyung dari kerusakan pandemi pada Maret 2020.

Tetapi pertanyaan yang lebih sulit dihadapi anggota Komite Pasar Terbuka Federal (FOMC) pembuat kebijakan Fed. Pertemuan ini dikatakan juru bicara bank sentral seharusnya membahas apa yang harus dilakukan tentang kenaikan harga-harga dan kapan akan menerapkan kebijakan baru.

Ketika pandemi dimulai, The Fed memangkas suku bunga acuan menjadi nol dan mulai membeli US$ 80 miliar per bulan dalam obligasi Treasury pemerintah dan setidaknya US$ 40 miliar dalam sekuritas yang didukung sekuritas berbasis hipotek (MBS).

Langkah-langkah itu, bersama dengan program kredit lainnya dan bantuan federal besar-besaran, telah membantu ekonomi AS bangkit kembali lebih cepat dari kebanyakan.

Tetapi kesuksesan itu telah memicu lonjakan permintaan konsumen yang sulit dipenuhi oleh perusahaan di tengah kekurangan tenaga kerja dan hambatan pasokan global. Kondisi ini menyebabkan inflasi melonjak lebih dari dua kali lipat dari target 2% The Fed.

Pernyataan kebijakan yang akan dirilis Kamis (4/11/2021), diperkirakan akan menetapkan tanggal untuk mulai mengurangi tapering atau program pembelian obligasi. Tetapi hal ini akan diteliti dengan cermat untuk melihat apakah pemikiran Fed tentang inflasi telah berubah dan apakah kenaikan suku bunga mungkin terjadi pada 2022.

"Panitia ingin menunggu sampai pembelian aset tapering selesai sebelum peluncuran tarif," ujar ekonom Grant Thornton Diane Swank dalam sebuah analisis.

Tetapi Gubernur Fed Jerome Powell mengatakan bank sentral tersebut dapat mempercepat proses pengurangan jika perlu, untuk lepas landas lebih cepat. “Itu terlihat lebih mungkin," katanya.

Powell menyebut tekanan inflasi baru-baru ini akan berlangsung sementara dan mengatakan keadaan ini akan menghilang, begitu dampak pandemi pada rantai pasokan terselesaikan.

Tetapi karena ukuran inflasi pilihan The Fed mencapai 4,4% selama 12 bulan yang berakhir pada September 2021, tekanan tampaknya berlangsung lebih lama dari yang diantisipasi. Kemungkinan ini meningkatkan kekhawatiran atas tindakan yang harus diambil oleh bank sentral.

Kathy Bostjancic dari Oxford Economics mengatakan dirinya mengharapkan kenaikan pertama dalam suku bunga pinjaman acuan akan terjadi pada Desember 2022.

"Dengan kekhawatiran bahwa inflasi yang tinggi akan bertahan lebih lama dari perkiraan Fed, pasar obligasi telah menetapkan harga (price in) terkait kenaikan suku bunga yang lebih cepat dan agresif dalam waktu dekat," katanya.

Sementara bank sentral Eropa (ECB) mempertahankan stimulusnya, bank sentral lainnya mulai mengetatkan kebijakan dan bank sentral Inggris (BoE) mungkin melakukannya pada Kamis. (afp/eld)

