Penjualan Vaksin Covid-19 Pfizer Capai Nilai Rp 515 Triliun

Washington, Beritasatu.com- Pfizer menyatakan penjualan vaksin Covid-19 akan memecahkan rekor lagi dengan pendapatan US$ 36 miliar (Rp 515 triliun) pada tahun 2021. Seperti dilaporkan NYTimes, Rabu (3/11/2021), vaksin virus corona di menghasilkan penjualan satu tahun terbesar yang pernah ada untuk produk medis, Pfizer.

Tahun 2022, Pfizer menyatakan bahkan telah mencapai kesepakatan pasokan senilai US$ 29 miliar (Rp 415 triliun ) pendapatan untuk vaksinnya tahun depan. Kesepakatan mencakup 1,7 miliar dosis vaksin yang telah dilakukan ke negara-negara di seluruh dunia.

Miliaran dolar lagi dari penjualan kemungkinan akan datang karena perusahaan mencapai lebih banyak kesepakatan untuk menjual kepada pemerintah 4 miliar dosis yang diperkirakan untuk diproduksi tahun 2022.

Pada Selasa (2/11), CEO Pfizer Albert Bourla, mengatakan kepada analis bahwa sebagian besar negosiasi perusahaan dengan negara-negara berpenghasilan tinggi dan menengah ke atas. Bourla khawatir bahwa negara-negara miskin tidak berbaris untuk memesan.

"Saya tidak ingin mencapai tingkat yang lagi-lagi negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah akan tertinggal dalam pengiriman mereka karena mereka tidak melakukan pemesanan," katanya.

Pfizer mengatakan mereka menjual vaksin untuk negara-negara miskin dengan harga diskon. Tetapi banyak negara termiskin di dunia tidak mampu membeli dosis secara langsung.

Negara-negara miskin bergantung pada sumbangan dari Amerika Serikat dan negara-negara kaya lainnya, dan pada pasokan dari Covax, program Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) untuk memvaksinasi dunia.

Di seluruh dunia, sekitar 75% dari semua vaksin yang digunakan untuk senjata telah diberikan di negara-negara berpenghasilan tinggi dan menengah ke atas, menurut proyek Our World in Data di University of Oxford. Hanya 0,6% dosis telah diberikan di negara-negara berpenghasilan rendah.

Angka penjualan yang sangat besar akan menghasilkan miliaran laba bagi Pfizer. Perusahaan harus membagi pendapatan vaksinnya dengan mitra pengembangan BioNTech. Lebih jauh, Pfizer mmperkirakan margin keuntungan pada vaksin akan berada di kisaran tinggi 20% tahun depan, margin yang sama yang diproyeksikan tahun ini.

Dosis yang akan diberikan tahun depan termasuk suntikan vaksin penguat, sebagian besar untuk negara-negara kaya, dan imunisasi primer, dengan penekanan pada dosis kedua, untuk negara-negara miskin.

Sebagian kecil dari dosis vaksin Pfizer akan diberikan kepada anak-anak. Perusahaan memenangkan otorisasi minggu lalu untuk vaksinnya yang akan diberikan di Amerika Serikat kepada anak-anak antara usia 5 dan 11 tahun.

