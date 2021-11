Perjalanan Darat dari Abu Dhabi, Presiden Jokowi Akan Temui PM Dubai

Kamis, 4 November 2021 | 10:51 WIB

Oleh : Lennny Tristia Tambun / LES

Jakarta, Beritasatu.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan menuju Dubai, Persatuan Emirat Arab, dalam rangka melanjutkan rangkaian lawatannya ke luar negeri, Kamis (4/11/2021). Kepala Negara bersama rombongan berangkat menuju Dubai melalui jalur darat sekitar pukul 10.20 waktu setempat dari hotel tempatnya bermalam selama di Abu Dhabi. Presiden dijadwalkan bertemu Perdana Menteri (PM) dan Ruler of Dubai Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum.

Demikian disampaikan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi saat menyampaikan keterangannya di hotel tempatnya bermalam di Abu Dhabi, UEA, Rabu (3/11/2021).

"Besok Bapak Presiden akan meninggalkan Abu Dhabi menuju Dubai melalui darat untuk melakukan berbagai kegiatan," kata Retno Marsudi.

Retno menjelaskan setibanya di Dubai, Presiden Jokowi akan langsung menuju Dubai Exhibition Center, untuk melakukan pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri (PM) dan Ruler of Dubai Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum. Dalam pertemuan tersebut, Presiden Jokowi juga akan menyaksikan pertukaran kesepakatan kerja sama, baik secara business to business (B2B) maupun government to government (G2G).

"Untuk G2G akan terdapat 10 kesepakatan, government to government, antara lain di bidang promosi investasi, perpajakan, kerja sama antarbank sentral, saling pengakuan vaksin dan platform digital guna memudahkan mobilitas, pariwisata, kemudian sertifikat dan pelatihan ABK, pendidikan dan pelatihan diplomat, serta pengelolaan hutan bakau," jelas Retno Marsudi.

Setelah bertemu PM dan Ruler of Dubai, lanjut Retno, Presiden Jokowi diagendakan untuk menghadiri pertemuan bisnis forum dengan para pebisnis dan investor dari UEA. Pertemuan bisnis forum ini sendiri akan dipimpin secara langsung oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia.

"Juga akan melakukan pertemuan secara singkat dengan investor dari Amerika Serikat yang sekali lagi akan dikomandani oleh Pak Menteri Investasi," ungkap Retno Marsudi.

Mengakhiri kegiatan di Dubai, Presiden Jokowi akan melakukan kunjungan sekaligus meninjau Paviliun Indonesia yang ada di Dubai Expo. Setelahnya, Presiden Jokowi bersama rombongan akan langsung menuju Bandara Internasional Al Maktoum untuk kembali ke Tanah Air.

"Bapak Presiden dengan rombongan insyaallah akan kembali ke Indonesia dan tiba di Tanah Air pada Jumat, 5 November 2021," jelas Retno Marsudi.

Sumber: BeritaSatu.com