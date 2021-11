Iran Sita Kapal Tanker Minyak Vietnam

Kamis, 4 November 2021 | 21:38 WIB

Oleh : Unggul Wirawan / WIR

Kapal cepat Pengawal Revolusi paramiliter Iran (tengah) berada di depan kapal perang AS (kiri), di tengah penyitaan satu kapal tanker minyak berbendera Vietnam (kanan) di Teluk Oman. (Foto: AFP)

Dubai, Beritasatu.com- Iran menyita satu kapal tanker minyak berbendera Vietnam di Teluk Oman bulan lalu dan masih menahan kapal itu. Kepada The Associated Press pada Rabu (3/11/2021), dua pejabat AS mengatakan penyitaan itu menjadi provokasi terbaru di perairan Timur Tengah ketika ketegangan meningkat antara Iran dan Amerika Serikat atas program nuklir Teheran.

Pasukan Garda Revolusi paramiliter Iran yang kuat mengambil alih MV Southys, satu kapal yang oleh para analis dicurigai mencoba untuk mentransfer minyak mentah Iran ke Asia, pada 24 Oktober di bawah ancaman senjata. Pasukan AS telah memantau penyitaan tersebut, tetapi pada akhirnya tidak mengambil tindakan saat kapal tersebut berlayar ke perairan Iran.

Iran merayakan penangkapan atas kapal tersebut dalam rekaman dramatis yang ditayangkan di televisi pemerintah, sehari sebelum peringatan 42 tahun penyitaan Kedutaan Besar AS di Teheran pada 1979.

Pejabat di Kedutaan Besar Vietnam di Washington tidak segera menanggapi permintaan komentar. Data pelacakan kapal yang dianalisis oleh AP dari MarineTraffic.com menunjukkan kapal itu masih berada di lepas pantai selatan Iran, Bandar Abbas, Selasa. Satu foto satelit dari Planet Labs Inc. juga menunjukkan kapal itu di lepas pantai Bandar Abbas dalam beberapa hari terakhir.

BACA JUGA Lawan Provokasi Kapal Iran, Trump Perintahkan Tembak di Tempat

Kedua pejabat AS itu berbicara dengan syarat anonim karena informasi tersebut belum diumumkan ke publik di tengah upaya yang sedang berlangsung untuk memulai kembali pembicaraan mengenai kesepakatan nuklir Iran yang terkoyak tahun 2015 dengan kekuatan dunia.

Negosiasi terhenti di Wina sejak pemilihan Presiden garis keras Ebrahim Raisi pada Juni, yang memungkinkan Iran untuk melanjutkan program nuklirnya dan meningkatkan kewaspadaan di ibu kota Barat. Pekan lalu, negosiator nuklir utama Iran mengatakan pembicaraan akan dilanjutkan pada November, tetapi tidak memberikan tanggal spesifik.

Para pejabat berbicara kepada AP setelah TV pemerintah Iran menawarkan serangkaian laporan yang kontradiktif tentang konfrontasi antara Garda dan Armada ke-5 yang berbasis di Timur Tengah Angkatan Laut AS.

BACA JUGA Perompak Somalia Bajak Kapal Iran di Maladewa

TV pemerintah berusaha untuk melemparkan insiden itu sebagai tindakan agresi Amerika terhadap Iran di Teluk Oman, dengan Angkatan Laut AS menahan satu kapal tanker yang membawa minyak Iran dan Garda membebaskannya dan membawanya kembali ke Republik Islam.

Para pejabat AS menolak versi peristiwa Iran. Teheran juga tidak memberikan rincian nama kapal itu, atau penjelasan mengapa Angkatan Laut mungkin menargetkannya. Misi Iran untuk PBB juga tidak segera menanggapi permintaan komentar.

Pejabat Iran menggembar-gemborkan penahanan kapal sebagai tindakan heroik, bahkan Presiden Raisi memuji Garda Revolusi di Twitter. Menteri perminyakan negara itu, Javad Owji, berterima kasih kepada Garda karena “menyelamatkan kapal tanker minyak Iran dari perompak Amerika.”

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com