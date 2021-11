Video: Festival Musik Astroworld Travis Scott Berujung Petaka, 8 Tewas

Houston, Beritasatu.com - Sedikitnya delapan orang tewas dalam festival musik Astroworld di Houston pada Jumat malam waktu setempat (5/11/2021).

"Korban diketahui berusia 14 tahun, 16 tahun, dua orang berumur 21 tahun, dua orang berumur 23 tahun, dan satu orang berumur 27 tahun, satu korban lagi belum diketahui umurnmya," kata Wali Kota Houston Sylvester Turner, Sabtu (6/11/2021).

Sekitar 25 orang lainnya mengalami luka-luka dan dilarikan ke rumah sakit. Lima di antaranya berusia di bawah 18 tahun. Kepala Pemadam Kebakaran Houston menambahkan ada seorang anak berusia 10 tahun yang kondisinya kritis.

"Stop the show" and the staff did nothing. This shit is fucking heartbreaking #AstroWorld vc:@JanthonyOlivera pic.twitter.com/5vVZKLKV7h