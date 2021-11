Boeing Akan Beri Santunan Korban Ethiopian Airlines

Kamis, 11 November 2021 | 10:13 WIB

Oleh : Unggul Wirawan / WIR

Washington, Beritasatu.com- Boeing pada Rabu (10/11/2021) setuju untuk mengakui tanggung jawab atas ganti rugi korban kecelakaan Ethiopian Airlines 737 MAX tahun 2019. Seperti dilaporkan Reuters, Kamis (11/11/2021), santunan diberikan sesuai tuntutan hukum yang diajukan oleh keluarga dari 157 orang yang tewas di pesawat Ethiopian Airlines.

Menurut pengajuan di Pengadilan Distrik AS di Chicago, sebagai hasil dari kesepakatan antara Boeing dan keluarga, pengacara para korban tidak akan meminta ganti rugi dan Boeing tidak akan menentang tuntutan hukum yang diajukan di Illinois.

"Boeing berkomitmen untuk memastikan bahwa semua keluarga yang kehilangan orang-orang terkasih dalam kecelakaan itu mendapat kompensasi penuh dan adil atas kehilangan mereka," kata pembuat pesawat, Rabu.

Menurut Boeing, dengan menerima tanggung jawab, kesepakatan Boeing dengan keluarga memungkinkan para pihak untuk memfokuskan upaya mereka dalam menentukan kompensasi yang sesuai untuk setiap keluarga.

Pengacara para korban dalam satu pernyataan mencatat bahwa berdasarkan perjanjian Boeing mengakui bahwa 737 MAX memiliki kondisi yang tidak aman, dan tidak akan berusaha menyalahkan orang lain atas kecelakaan itu.

"Ini adalah tonggak penting bagi keluarga dalam mengejar keadilan terhadap Boeing, karena akan memastikan mereka semua diperlakukan secara adil dan memenuhi syarat untuk memulihkan kerusakan penuh di bawah hukum Illinois sambil menciptakan jalur bagi mereka untuk melanjutkan ke resolusi akhir, baik melalui penyelesaian atau persidangan," kata pengacara, serraya menambahkan kompensasi akan membuat Boeing bertanggung jawab penuh atas kematian 157 orang yang tewas.

Pesawat terlaris Boeing itu dilarang terbang selama 20 bulan setelah 346 orang tewas dalam dua kecelakaan 737 MAX dalam lima bulan pada 2018-2019. Pesawat kembali beroperasi setelah Boeing membuat peningkatan perangkat lunak dan pelatihan yang signifikan.

Kecelakaan itu telah merugikan Boeing sekitar US$ 20 miliar (Rp 285 triliun). Pada Januari, Boeing menyetujui perjanjian penuntutan yang ditangguhkan dengan Departemen Kehakiman AS termasuk denda US$ 2,5 miliar(Rp 35,6 triliun) dan kompensasi yang berasal dari kecelakaan pesawat 737 MAX termasuk kecelakaan Lion Air pada Oktober 2018.

