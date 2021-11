Afghanistan Akan Impor Listrik dari Iran

Jumat, 12 November 2021 | 07:14 WIB

Kabul, Beritasatu.com- Afghanistan akan mengimpor hingga 100 megawatt listrik dari negara tetangga Iran. Seperti dilaporkan Xinhua, Kamis (11/11/2021), rencana itu diumumkan Da Afghanistan Breshna Sherkat (DABS), perusahaan listrik nasional Afghanistan.

"Da Afghanistan Breshna Sherkat menandatangani perjanjian dengan Iran untuk mengimpor 100 megawatt listrik ke Afghanistan," kata perusahaan itu.

Menurut DABS, pasokan listrik yang diimpor akan mengatasi sebagian dari masalah kekurangan listrik di provinsi Herat, Farah dan Nimroz barat.

Afghanistan yang merupakan negara pegunungan membutuhkan 850 megawatt listrik per tahun. Menurut pejabat DABS, sejumlah 620 megawatt diimpor dari negara tetangga dan 230 megawatt dipasok dari sumber dalam negeri.

Seperti dilaporkan Bloomberg, sejak Taliban menguasai Afghanistan dari pertengahan Agustus, tagihan listrik belum dibayarkan ke negara-negara tetangga yang memasok sekitar 78% dari kebutuhan listriknya. Tagihan listrik menimbulkan masalah lain bagi pemerintah baru yang bergulat dengan krisis uang tunai dalam perekonomian sebagian karena Amerika Serikat (AS) dan sekutu lainnya membekukan cadangan luar negeri negara itu.

“Afghanistan biasanya membayar US$ 20 juta (Rp 284,8 miliar) hingga US$ 25 juta (Rp 356 miliar) per bulan secara total ke Uzbekistan, Tajikistan, Turkmenistan dan Iran dan sekarang tagihan yang belum dibayar mencapai US$ 62 juta (Rp 883 miliar),” kata Safiullah Ahmadzai, penjabat CEO Da Afghanistan, Breshna Sherkat, pada Rabu.

