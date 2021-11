Australia Kemungkinan Ikut Koalisi AS untuk Bela Taiwan dari Ancaman Tiongkok

Sabtu, 13 November 2021 | 07:56 WIB

Melbourne, Beritasatu.com – Menteri Pertahanan Australia Peter Dutton pada Sabtu (13/11/2021) menyatakan, sangat tak terbayangkan bagi Australia untuk tidak bergabung dengan Amerika Serikat (AS) jika Washington mengambil tindakan untuk membela Taiwan.

Pernyataannya ini merespons Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken, yang pada Rabu lalu mengatakan, AS dan sekutunya akan mengambil "tindakan" jika Tiongkok menggunakan kekuatan untuk mengubah status quo atas Taiwan.

"Tidak terbayangkan bahwa kami tidak akan mendukung AS dalam suatu tindakan jika AS memilih untuk mengambil tindakan itu," kata Dutton kepada surat kabar The Australian.

"Dan, saya pikir kita harus sangat jujur tentang itu, melihat semua fakta dan keadaan tanpa komitmen sebelumnya, dan mungkin ada keadaan di mana kita tidak akan mengambil opsi itu, (tetapi) saya tidak memahami keadaan itu."

Militer Tiongkok mengatakan pada hari Selasa, mereka melakukan patroli kesiapan tempur ke arah Selat Taiwan, setelah kementerian pertahanannya mengutuk kunjungan delegasi kongres AS ke Taiwan, pulau yang diperintah secara demokratis yang diklaim oleh Beijing.

"(Tiongkok) sudah sangat jelas tentang niat mereka untuk pergi ke Taiwan dan kami perlu memastikan bahwa ada tingkat kesiapsiagaan yang tinggi, rasa pencegahan yang lebih besar dengan kemampuan kami, dan itulah cara saya pikir kami menempatkan negara kami di posisi yang aman. posisi kekuatan," kata Dutton kepada surat kabar itu.

Tiongkok tidak mengesampingkan penggunaan kekuatan untuk membawa Taiwan di bawah kendalinya, tetapi telah mengecilkan gagasan bahwa perang sudah dekat.

