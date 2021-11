India Tunda Janji Iklim hingga Negara Kaya Bayar Rp 14.242 Triliun

Sabtu, 13 November 2021 | 17:47 WIB

Oleh : Unggul Wirawan / WIR

Beritasatu.com- India telah menolak untuk memperbarui tujuan iklim resminya di negosiasi KTT iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa COP-26. Seperti dilaporkan Bloomberg, Kamis (11/11/2021), India menyatakan sedang menunggu negara-negara kaya membayar US$ 1 triliun (Rp 14.242 triliun) dalam pembiayaan iklim pada akhir dekade ini.

Oposisi India kontras dengan pengumuman mengejutkan pada 1 November, tepat sebelum negosiasi COP-26 dimulai, bahwa India akan menetapkan tujuan baru yang ambisius untuk mencapai emisi nol bersih pada tahun 2070.

Perdana Menteri Narendra Modi memulai negosiasi di Glasgow, Skotlandia, dengan mengumumkan niat negaranya untuk meningkatkan pangsa kapasitas pembangkit listrik terbarukan sambil juga berkomitmen untuk tujuan jangka panjang netralitas karbon.

Modi juga menuntut negara-negara kaya menyediakan hingga US$ 1 triliun dalam pendanaan iklim untuk India. Jumlah itu jauh lebih banyak dari US$ 100 miliar (1.424 triliun) per tahun untuk semua negara miskin berdasarkan kesepakatan sebelumnya.

Namun, tidak jelas sampai saat ini apakah permintaan India datang dengan tenggat waktu. Para pejabat mengumumkan pada Rabu (10/11) bahwa India sedang mencari jumlah kompensasi itu pada tahun 2030 untuk mendanai pengembangan energi terbarukan, penyimpanan energi, dekarbonisasi industri, dan pertahanan infrastruktur terhadap pemanasan global.

Meskipun 121 negara telah menyerahkan janji iklim resmi kepada PBB dalam bentuk dokumen yang dikenal sebagai kontribusi yang ditentukan secara nasional, India tetap menahan diri.

“Mari kita perjelas,” kata seorang delegasi yang tidak disebutkan namanya kepada Hindustan Times.

“India tidak akan memperbarui NDC-nya sampai ada kejelasan tentang pendanaan iklim. Rakyat India menginginkan janji yang jelas untuk membuat dana tersedia sesegera mungkin,” kata seorang pejabat kepada Bloomberg News.

Bulan lalu satu laporan yang digagas Inggris dan berdasarkan data OECD oleh Jerman dan Kanada, menemukan bahwa negara-negara maju diperkirakan mencapai angka mendekati US$ 97 miliar (Rp 1.381 triliun) pada tahun 2022 dari US$ 100 miliar untuk semua negara miskin.

Terlambat lebih dari dua tahun, menurut laporan lain, target itu mungkin tidak akan tercapai hingga 2023.

