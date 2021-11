Namibia Akan Gelar Vaksinasi Covid-19 untuk Remaja

Sabtu, 13 November 2021 | 19:33 WIB

Oleh : Unggul Wirawan / WIR

Windhoek, Beritasatu.com- Namibia akan mulai menggelar vaksinasi Covid-19 untuk remaja berusia 12 hingga 17 tahun. Seperti dilaporkan Xinhua, pengumuman itu disampaikan Menteri Kesehatan Kalumbi Shangula pada Jumat (12/11/2021).

Berbicara pada konferensi pers, Shangula mengatakan Namibia sejauh ini telah berhasil memvaksinasi sepenuhnya sekitar 18,6% dari populasi yang memenuhi syarat.

“Perluasan vaksinasi pada kelompok usia ini akan dilakukan secara bertahap, dimulai dari remaja 12-17 tahun yang berisiko tinggi sakit parah, rawat inap, dan kematian. Namun, semua remaja di kelompok usia ini dianjurkan untuk melakukan vaksinasi,” katanya.

BACA JUGA Kekurangan Jarum Suntik, Vaksinasi Covid Afrika Masih Jauh dari Target

Shangula mengatakan persetujuan hukum untuk vaksinasi anak-anak harus diperoleh dari orang tua atau wali yang memilih untuk memvaksinasi anak-anak mereka.

Namun Shangula mengatakan ada kekhawatiran serius bahwa pengambilan vaksinasi secara keseluruhan di negara itu telah menurun dalam beberapa minggu terakhir meskipun inisiatif diluncurkan untuk meningkatkan penyerapan.

BACA JUGA WHO: Kekurangan Vaksin di Afrika Berisiko Mengulang Pandemi dari Awal

“Selama bulan Juli hingga September 2021, serapan vaksinasi harian mencapai antara 3.500 dan 4.000, dan lebih dari 20.000 per minggu dari semua wilayah. Ini telah menurun menjadi kurang dari 1.900 per hari dan hanya di atas 10.000 vaksin yang diberikan per minggu,” katanya seraya menambahkan tren ini harus diubah agar Namibia dapat mencapai target vaksinasi pada akhir tahun keuangan saat ini.

Namibia semakin melonggarkan peraturan Covid-19 karena negara itu terus mencatat kasus positif harian yang rendah.

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com