Singapura Janji Akhiri Deforestasi pada 2030

Aktivis perubahan iklim berpakaian seperti pemimpin dunia, termasuk dari kiri, Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida, Raja Arab Saudi Salman bin Abdulaziz, Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau, Perdana Menteri Inggris Boris Johnson, Perdana Menteri Australia Scott Morrison, Presiden Brasil Jair Bolsonaro, dan AS Presiden Joe Biden, berpose untuk foto selama demonstrasi di Forth and Clyde Canal di Glasgow pada Selasa 9 November 2021, saat Konferensi Perubahan Iklim PBB COP-26. (Foto: AFP)