Besok, ICDD 2021 Bahas Diplomasi Digital di Era Pandemi

Jakarta, Beritasatu.com - Pandemi Covid-19 telah mengubah hampir segalanya menjadi serba digital. Termasuk dalam diplomasi antarnegara. Dengan adanya pembatasan fisik, masing-masing perwakilan negara terpaksa harus bertemu melalui layar digital.

“Kondisi pandemi yang melanda dunia dua tahun terakhir ini memaksa hubungan antar negara dan diplomasi dilakukan dengan platform digital. Namun, hal itu tidak mengurangi makna dan efektivitas diplomasi,” ungkap Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) Mahendra Siregar saat membuka pameran foto diplomasi digital di Bali, Sabtu (13/11/2021).

“Ke depannya, digital diplomacy menjadi keniscayaan dan fakta baru hubungan internasional dan diplomasi,” imbuhnya.

Seiring dengan semakin pentingnya peran diplomasi digital khususnya di era pandemi, Kemenlu akan menggelar International Conference on Digital Diplomacy (ICDD) 2021 secara hybrid di Bali pada 16 November 2021. Acara ini akan dibuka langsung oleh Menlu Retno Marsudi dan dihadiri oleh perwakilan dari 21 negara.

Dilansir dari keterangan pers Kemenlu, ICDD 2021 bertujuan untuk mempromosikan pertukaran ide dan pengalaman serta mencari peluang kerja sama masa depan di bidang diplomasi digital antarnegara di dunia.

ICDD merupakan lanjutan dari Regional Conference on Digital Diplomacy (RCDD) 2019, sebuah forum diplomasi digital pertama di kawasan yang digagas oleh Indonesia.

Sesuai dengan tema “Unmasking Digital Diplomacy in the New Normal", ICDD 2021 akan membahas berbagai isu berkaitan dengan diplomasi digital. Mulai dari pemanfaatan diplomasi digital di era pandemi, teknologi digital sebagai instrumen diplomasi, tantangan dan peluangnya, serta peluang kolaborasi baik di masa kini dan masa depan.

Delegasi dari 21 negara akan berpartisipasi dalam IDCC 2021.

Di antaranya, Afrika Selatan, Amerika Serikat, Australia, Brunei Darussalam, Cina, Chili, Fiji. Serta Finlandia, Filipina, India, Indonesia, Inggris, Jepang, Kamboja, Korea Selatan, Laos, Malaysia, Selandia Baru, Singapura, Thailand, dan Vietnam.

Para ketua delegasi di tingkat menteri dan pejabat negara tingkat senior akan menyampaikan perkembangan pemanfaatan diplomasi digital negaranya, terutama di era pandemi. Diskusi panel ICDD 2021 juga akan melibatkan tokoh terkemuka dan ahli dari mancanegara.

Dalam rangka menyambut ICDD 2021, Kemenlu menggelar pameran foto diplomasi digital Indonesia selama 13-15 November 2021 di Bali. Pada Sabtu lalu (13/11/2021), Kemenlu juga menggelar talkshow di Bali yang membahas kesadaran masyarakat terhadap keamanan siber. Serta peran anak muda dalam mengawal transformasi digital di era pandemi, bekerja sama dengan Universitas Udayana.

