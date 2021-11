Mantan Putri Mako Tiba di New York

Senin, 15 November 2021 | 13:32 WIB

Mantan putri Jepang Mako Komuro, putri sulung Pangeran Akishino dan Putri Kiko, berjalan ke gerbang keberangkatan untuk penerbangannya ke New York bersama suaminya Kei Komuro di bandara internasional Haneda, Tokyo, Jepang pada Minggu 14 November 2021. (Foto: AFP)

New York, Beritasatu.com- Mantan putri Jepang Mako telah tiba di New York, Amerika Serikat (AS) bersama suaminya yang "biasa" baru, Kei Komuro, setelah meninggalkan keluarga kerajaan.

Seperti dilaporkan BBC, ada sedikit arak-arakan saat pasangan yang menikah bulan lalu, berangkat dari bandara Tokyo pada Minggu pagi. Mereka akan menyewa satu apartemen di New York, tempat Komuro bekerja di satu firma hukum.

Di bawah hukum Jepang, anggota keluarga kekaisaran perempuan kehilangan status mereka setelah menikah dengan "orang biasa".

Pasangan itu dijaga ketat oleh polisi dan keamanan bandara saat mereka berjalan melewati terminal keberangkatan. Mereka melewati sekitar 100 wartawan yang ada di sana untuk menyaksikan mereka pergi, tetapi tidak menjawab pertanyaan.

Rekaman yang disiarkan di Jepang menunjukkan pasangan itu tiba di New York dan berjalan melalui bandara dengan penjaga keamanan, sebelum masuk ke kendaraan yang menunggu.

Kepindahan Mako dan Komuro ke New York telah lama dikabarkan. Mako, yang mengambil nama suaminya ketika mereka menikah, dilaporkan diharapkan untuk mencari pekerjaan di kota.

Namun, pasangan itu menghadapi kemunduran pada rencana mereka bulan lalu ketika media Jepang melaporkan bahwa Komuro telah gagal dalam ujian pengacara negara bagian New York. Calon pengacara harus lulus tes untuk praktek hukum di negara bagian.

Kepindahan ke AS telah menarik perbandingan dengan bangsawan Inggris Meghan Markle dan Pangeran Harry, membuat pengantin baru itu mendapat julukan "Harry dan Meghan dari Jepang".

Pasangan itu menghadapi tentangan yang signifikan ketika mereka pertama kali mengumumkan pertunangan mereka empat tahun lalu dan hubungan mereka telah menjadi subyek gosip tabloid dan kontroversi atas klaim bahwa ibu Komuro dilaporkan telah mengambil pinjaman dari mantan tunangannya dan tidak membayarnya kembali.

Menurut Rumah Tangga Kekaisaran, liputan tersebut menyebabkan putri itu mengalami gangguan stres pasca-trauma,. Ketika pasangan itu menikah bulan lalu, mereka melewatkan ritual pernikahan kerajaan yang biasa dan menolak pembayaran yang ditawarkan kepada wanita kerajaan setelah kepergian mereka dari keluarga.

