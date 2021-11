Tiap Detik, Produsen Vaksin Covid italic] Cuan Rp 19,3 Juta

Selasa, 16 November 2021 | 23:05 WIB

Washington, Beritasatu.com- Tiga produsen vaksin Covid-19 menghasilkan cuan atau keuntungan gabungan sebesar US$ 65.000 (Rp 930 juta) setiap menit atau US$ 1.350 (Rp 19.3 juta) per detik. Pfizer, BioNTech, dan Moderna sangat sukses sementara negara-negara termiskin di dunia sebagian besar tetap tidak divaksinasi Covid-19.

“Perusahaan-perusahaan tersebut telah menjual sebagian besar dosis mereka ke negara-negara kaya, membuat negara-negara berpenghasilan rendah dalam kesulitan,” kata Aliansi Vaksin Rakyat (PVA), satu koalisi yang berkampanye untuk akses yang lebih luas ke vaksin Covid-19, yang mendasarkan perhitungannya pada laporan pendapatan perusahaan sendiri.

Aliansi memperkirakan bahwa ketiganya akan menghasilkan laba sebelum pajak sebesar US$34 miliar (Rp 486 triliun) tahun ini di antara mereka, yang berarti lebih dari US$1.000 per detik, US$65.000 per menit atau US$93,5 juta (Rp 1,33 triliun) per hari.

"Sungguh aib bahwa hanya beberapa perusahaan yang menghasilkan keuntungan jutaan dolar setiap jam, sementara hanya 2 persen orang di negara-negara berpenghasilan rendah yang telah sepenuhnya divaksinasi terhadap virus corona," kecam Maaza Seyoum dari Aliansi Afrika dan Aliansi Vaksin Rakyat Afrika.

"Pfizer, BioNTech, dan Moderna telah menggunakan monopoli mereka untuk memprioritaskan kontrak yang paling menguntungkan dengan pemerintah terkaya, membuat negara-negara berpenghasilan rendah berada dalam bahaya,” tambahnya.

Menurut PVA, Pfizer dan BioNTech telah mengirimkan kurang dari 1%% dari total pasokan mereka ke negara-negara berpenghasilan rendah, sementara Moderna hanya mengirimkan 0,2%.

Saat ini, 98% orang di negara berpenghasilan rendah belum sepenuhnya divaksinasi.

Tindakan ketiga perusahaan tersebut berbeda dengan AstraZeneca dan Johnson & Johnson, yang menyediakan vaksin mereka secara nirlaba, meskipun keduanya telah mengumumkan bahwa mereka memperkirakan akan mengakhiri pengaturan ini di masa depan saat pandemi mereda.

PVA menyatakan bahwa meskipun menerima dana publik lebih dari US$8 miliar (Rp 114 triliun), Pfizer, BioNTech dan Moderna telah menolak panggilan untuk mentransfer teknologi vaksin ke produsen di negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah melalui Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), "satu langkah yang dapat meningkatkan pasokan global, menurunkan harga dan menyelamatkan jutaan nyawa".

"Dalam kasus Moderna, ini terlepas dari tekanan eksplisit dari Gedung Putih dan permintaan dari WHO agar perusahaan berkolaborasi dan membantu mempercepat rencananya untuk mereplikasi vaksin Moderna untuk produksi yang lebih luas di pusat mRNA di Afrika Selatan," kata kelompok itu.

Sementara kepala eksekutif Pfizer Albert Bourla telah menolak transfer teknologi sebagai "omong kosong yang berbahaya".

“Keputusan WHO untuk memberikan persetujuan penggunaan darurat kepada Covaxin yang dikembangkan di India awal bulan ini membuktikan bahwa negara-negara berkembang memiliki kapasitas dan keahlian,” tambah PVA.

PVA, yang 80 anggotanya termasuk Aliansi Afrika, Global Justice Now, Oxfam, dan UNAids, menyerukan perusahaan farmasi untuk segera menangguhkan hak kekayaan intelektual untuk vaksin Covid-19. Perusahaan farmasi harus menyetujui usulan pengabaian perjanjian Perjalanan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).

Lebih dari 100 negara, termasuk Amerika Serikat, mendukung langkah itu, tetapi diblokir oleh negara-negara kaya termasuk Inggris dan Jerman.

