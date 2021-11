Biden Klarifikasi Pernyataan tentang Taiwan yang Independen

Rabu, 17 November 2021 | 08:22 WIB

Oleh : Surya Lesmana / LES

Presiden AS Joe Biden bertemu secara virtual dengan Presiden Tiongkok Xi Jinping di Ruang Roosevelt Gedung Putih di Washington, DC, 15 November 2021. (Foto: AFP)

New Hampshire, Beritasatu.com - Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden pada hari Selasa (16/11/2021) mengklarifikasi pernyataannya tentang Taiwan yang "independen", dengan mengatakan bahwa posisi AS terhadap kedaulatan Tiongkok tidak berubah.

Klarifikasi Biden ini datang sehari setelah pertemuan puncak virtual dengan Presiden Tiongkok Xi Jinping.

Ditanya apakah kedua belah pihak telah membuat kemajuan soal isu Taiwan, yang memiliki hubungan dekat tidak resmi dengan AS, Biden mengatakan bahwa dia "membuat sangat jelas" dukungannya dengan undang-undang AS saat ini.

Di bawah Undang-Undang, Amerika Serikat tidak mengakui kemerdekaan Taiwan, namun berkomitmen untuk membantu pulau itu mempertahankan diri.

Namun, Biden, yang sedang dalam perjalanan di New Hampshire, kemudian mengatakan kepada wartawan: "Independen ini. Keputusannya sendiri."

Gedung Putih tidak menanggapi permintaan klarifikasi tentang apa yang dimaksud Biden.

Biden sendiri kemudian mengatakan kepada wartawan tak lama setelah itu bahwa dia tidak bermaksud melakukan perubahan dalam kebijakan AS terhadap Taiwan.

"Kami tidak akan mengubah kebijakan kami sama sekali," katanya. "Kami tidak mendorong kemerdekaan (independen). Kami mendorong mereka untuk melakukan persis seperti yang diminta oleh Undang-Undang. Itulah yang kami lakukan. Biarkan mereka mengambil keputusan”.

Ini adalah ketiga kalinya Biden tampak bertentangan dengan kebijakan AS, memberikan kesan mengeraskan dukungannya untuk Taiwan.

Pada bulan Oktober, ketika ditanya apakah AS akan membela Taiwan melawan Tiongkok, Biden berkata: "Ya, kami memiliki komitmen."

Biden membuat komentar serupa pada Agustus. Dalam kedua kasus tersebut, Gedung Putih kemudian mengklarifikasi bahwa kebijakan AS tidak berubah.

Namun, sementara AS memberikan bantuan kepada Taiwan untuk membela diri, negara ini juga mempertahankan apa yang disebut Washington sebagai "ambiguitas strategis" atas pertanyaan apakah pasukan AS akan pernah campur tangan.

Berbicara kepada wartawan pada hari Selasa, Biden mengatakan bahwa dia telah menekankan kepada Xi bahwa sementara kapal angkatan laut AS akan terus keluar dari perairan teritorial Tiongkok, mereka akan menuntut hak untuk mengakses Laut China Selatan dan "kami tidak akan diintimidasi".

Sumber: AFP