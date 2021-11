Uzbekistan Puji dan Teladani Politik Bebas-Aktif RI

Second Secretary Kedutaan Republic of Uzbekistan Muzaffar S Abduazimov, Consul,(kiri) dan Sherzod B. Ismailov, Trade Counsellor Kedutaan Republic of Uzbekistan (kedua dari kiri) diterima oleh Direktur Pemberitaan BeritaSatu Media Holdings Primus Dorimulu (kanan), Deputy Chief Executive Officer Berita Satu Media Holdings, Anthony Wonsono (kedua dari kanan), Wakil Pemimpin Redaksi BeritaSatu TV Hamdani S Rukiah, Pemimpin Redaksi BeritaSatu.com Aditya Laksmana Yudha (ketiga dari kanan), Pemimpin Redaksi The Jakarta Globe Heru Andriyanto beserta Tim BeritaSatu Media Holdings saat melaksanakan Media Visit ke Redaksi BeritaSatu Media Holdings, Jakarta, Selasa 16 November 2021. Dalam kunjungan ini, Second Secretary Kedutaan Republic of Uzbekistan Muzaffar S Abduazimov mengungkapkan perkembangan politik, ekonomi serta sosial budaya di negara Uzbekistan. (Foto: BeritaSatu Photo/Emral Firdiansyah)