BioNTech: Vaksinasi Covid-19 Perlu Dilakukan Setiap Tahun

Berlin, Beritasatu.com- BioNTech menyatakan vaksinasi Covid-19 perlu dilakukan setiap tahun karena tingkat perlindungan "sangat tinggi" terhadap penyakit parah hanya berlangsung hingga sembilan bulan. Namun tingkat perlindungan mulai akan menurun sejak bulan keempat.

Seperti dilaporkan RT, Minggu (21/11/2021), CEO BioNTech Ugur Sahin memaparkan hal itu dalam satu wawancara dengan surat kabar Jerman Bild. Sahin juga menilai vaksin, yang dikembangkan BioNTech bersama Pfizer, menjadi "sangat efektif."

“Vaksin menawarkan perlindungan 90 persen terhadap kasus-kasus yang memerlukan perawatan intensif pada mereka yang berusia di atas 60 tahun. Tingkat perlindungan sangat tinggi terhadap penyakit parah berlangsung hingga sembilan bulan,” katanya.

Untuk mempertahankan perlindungan, Sahin sangat mendorong untuk suntikan vaksin penguat yang tidak hanya akan mengembalikan tingkat antibodi tetapi berpotensi membantu "memutus rantai infeksi.".

Sahin juga mendorong dokter untuk “sepragmatis mungkin” dalam hal vaksinasi lampu hijau dan “tidak mengirim orang pulang tanpa vaksinasi meskipun mereka dapat divaksinasi tanpa masalah.”

Di masa depan, menurut CEO BioNTech, orang mungkin perlu mendapatkan suntikan vaksin penguat setahun sekali. Dia mengatakan perlindungan dari suntikan vaksin penguat untuk "bertahan lebih lama" daripada kekebalan awal yang diperoleh seseorang setelah mendapatkan dua dosis vaksin.

“Selanjutnya, vaksinasi mungkin hanya diperlukan setiap tahun, sama seperti [dengan] influenza,” katanya.

Saat ini, Pusat Pendidikan Kesehatan Federal Jerman, satu lembaga yang berada di bawah Kementerian Kesehatan, merekomendasikan suntikan vaksin penguat enam bulan setelah seseorang mendapat dosis vaksin kedua. Lembaga ini juga menyatakan bahwa vaksinasi penguat dapat diterima setelah interval minimum sekitar empat bulan.

Wawancara Sahin dilakukan beberapa hari setelah terungkap bahwa Pfizer, BioNTech, dan Moderna menghasilkan keuntungan gabungan sebesar US$ 65.000 (Rp 925 juta) setiap menit – semua berkat vaksin Covid-19 mereka. Jumlah keuntungan itu menurut perkiraan yang dibuat oleh Aliansi Vaksin Rakyat (PVA), satu koalisi yang menuntut akses yang lebih luas ke vaksin.

PVA memperkirakan bahwa ketiga perusahaan akan memperoleh total US$34 miliar (Rp 484 triliun) laba sebelum pajak gabungan tahun ini saja, yang secara kasar diterjemahkan menjadi lebih dari US$1.000 (Rp 14,2 juta) per detik dan US$ 93,5 juta (Rp 1,3 triliun) per hari.

