Pemerintah Bayangan Myanmar Kumpulkan Dana untuk Revolusi

Yangon, Beritasatu.com - Pemerintah bayangan di Myanmar mengatakan, telah mengumpulkan US$ 6,3 juta (Sekitar Rp 89,9 miliar) pada hari pembukaan penjualan obligasi perdananya, dalam langkah terbesarnya untuk menghasilkan dana bagi revolusi untuk menggulingkan junta militer yang berkuasa.

Myanmar telah berada dalam kekacauan berdarah sejak kudeta militer 1 Februari, dan gerakan-gerakan yang bermunculan untuk menantang junta terutama didukung oleh sumbangan publik.

Pemerintah Persatuan Nasional (NUG), aliansi kelompok pro-demokrasi, tentara etnis minoritas dan sisa-sisa pemerintah sipil yang digulingkan, mengatakan bahwa obligasi mulai dijual pada Senin (22/11/2021) kepada sebagian besar warga negara Myanmar di luar negeri dalam denominasi US$ 100 (Rp 1,4 juta), US$ 500 (Rp 7,1 juta), US$ 1.000 (Rp 14,2 juta) dan US$ 5.000 (Rp 71.4 juta), dengan pengembalian dalam dua tahun.

Meskipun obligasi tersebut tidak akan menghasilkan pendapatan bunga bagi pembeli, nilai US$ 3 juta terjual dalam tiga jam pertama, kata NUG, meningkat menjadi US$ 6,3 juta pada akhir hari. Target keseluruhannya adalah US$1 miliar.

"Dari sini, saya menyaksikan antusiasme orang-orang dalam kasus pencopotan militer fasis," kata juru bicara NUG, Dr Sasa, di Facebook.

Junta telah melarang NUG dan menyebutnya sebagai gerakan teroris.

NUG belum mengungkapkan bagaimana dana tersebut akan digunakan.

Seorang juru bicara junta tidak segera menanggapi permintaan berkomentar.

Kelompok oposisi telah mencoba untuk menahan upaya militer untuk mengkonsolidasikan kekuasaan dengan mendorong orang untuk tidak membayar pajak dan bergabung dengan protes, kampanye pembangkangan sipil dan boikot bisnis yang terkait dengan tentara.

Pembeli obligasi melakukan pembayaran melalui transfer internasional ke rekening di Republik Ceko, kata NUG.

Seorang warga negara Myanmar berusia 27 tahun, yang meminta untuk tidak disebutkan namanya karena alasan keamanan, mengatakan dia menginvestasikan US$500 dalam obligasi tersebut.

"Kami tidak mengharapkan uang kembali setelah dua tahun. Kami membelinya karena kami ingin berkontribusi pada revolusi," katanya.

