Ditunjuk Pimpin The Fed, Powell Dinilai Pilihan Tepat

Selasa, 23 November 2021 | 22:02 WIB

Oleh : Grace El Dora / LES

Washington, Beritasatu.com - Jerome Powell dinilai sebagai orang yang tepat untuk memimpin Federal Reserve (bank sentral AS) atau The Fed dan melawan rekor lonjakan inflasi Amerika Serikat (AS). Hal ini disampaikan Presiden AS Joe Biden ketika dia membuat pilihannya yang telah lama ditunggu-tunggu untuk kursi di bank sentral paling berpengaruh di dunia.

Pencalonan itu, yang diperkirakan akan mendapat konfirmasi dari Senat, mengakhiri spekulasi selama berminggu-minggu. Apakah Biden akan menunjuk gubernur Partai Republik untuk masa jabatan kedua atau menyimak seruan dari anggota sayap kiri Partai Demokrat untuk menggantinya dengan calon lain, misalnya Lael Brainard.

Sebaliknya, Brainard akan menjabat sebagai wakil ketua, kata Biden. Sementara Powell akan tetap di kursi pengemudi The Fed, memimpin kembalinya stimulus pandemi dan kemungkinan awal kenaikan suku bunga tahun depan.

Ketika berbicara bersama Powell dan Brainard di sebuah acara Gedung Putih, Biden memuji gubernur The Fed karena membantu memacu pemulihan ekonomi yang lebih cepat dari perkiraan setelah keruntuhan ekonomi tahun lalu. Ia menunjukkan kemajuan yang dicapai untuk memulihkan lebih dari 20 juta pekerjaan yang terpukul dampak Covid-19.

"Saya percaya Jay adalah orang yang tepat untuk melihat kami melalui dan menyelesaikan upaya itu, sambil juga mengatasi ancaman inflasi dan apa yang ditimbulkannya terhadap ekonomi dan keluarga kita," kata Biden pada Selasa (23/11/2021), merujuk pada nama panggilan Powell.

Powell telah memimpin respons bank sentral terhadap penurunan akibat pandemi besar-besaran, yang membuatnya memangkas pinjaman ke tingkat ke nol dan menggelontorkan likuiditas triliunan dolar ke dalam perekonomian.

Bank sentral telah menarik kembali langkah-langkah itu karena ekonomi telah pulih. Tetapi inflasi juga melonjak, memicu penurunan peringkat persetujuan atas Biden.

Gubernur The Fed dan pemimpin bank sentral lainnya berpendapat gelombang inflasi akan terbukti sementara.

Pihaknya mengatakan, mereka memperkirakan kenaikan suku bunga tidak akan dilakukan setidaknya sampai pertengahan 2022, sambil mengatakan kebijakan mereka dapat mengatasi kesenjangan pekerjaan. Pasalnya, saat ini ras minoritas dan orang-orang yang kurang berpendidikan dipekerjakan lebih sedikit.

Powell berjanji untuk menggunakan instrumen yang ada untuk mendukung ekonomi dan pasar tenaga kerja yang kuat, serta untuk mencegah peningkatan inflasi agar tidak mengakar.

Powell (68) ditunjuk oleh pendahulu Biden dari Partai Republik Donald Trump. Ia mulai menjabat pada 2018 setelah presiden saat itu memutuskan untuk tidak memberi Janet Yellen masa jabatan kedua di kursi itu.

Yellen yang saat ini menjabat Menteri Keuangan mengatakan kepada CNBC bahwa dirinya yakin Powell dan Brainard akan mendapat dukungan secara luas antara Kongres dan publik. "Dan dapat diandalkan untuk melakukan pekerjaan yang sangat baik," ujarnya.

Powell harus dikonfirmasi oleh Senat, yang dikontrol oleh Demokrat. Meski demikian, para analis memperkirakan Powell akan menerima sejumlah suara dari Partai Republik di oposisi, salah satunya Mitt Romney, segera menegaskan niatnya untuk memilih ya untuk Powell.

Namun, setidaknya tiga senator Demokrat telah mengisyaratkan penentangan terhadap pengangkatan kembali Powell. "Kaum progresif Elizabeth Warren mengutip adanya kegagalan pada regulasi, iklim, dan etika," ujarnya.

Biden telah fokus memenangkan persetujuan kongres untuk rancangan undang-undang (RUU) kesejahteraan sosial raksasa yang akan dibelanjakan sebesar US$ 1,8 triliun selama 10 tahun.

Dia membutuhkan suara dari hampir semua Demokrat untuk mewujudkannya. Menunjuk gubernur The Fed, yang mungkin mengambil alih garis keras pada bank dan perubahan iklim dapat dilihat sebagai cara untuk membangun dukungan di antara kaum progresif.

Brainard (59) dan satu-satunya Demokrat di Dewan Gubernur bank sentral, dipandang sebagai kandidat teratas untuk peran itu.

Presiden mengatakan dirinya memutuskan untuk menunjuk ketua Partai Republik dan wakil ketua Demokrat karena dukungan bipartisan penting yang meluas. Terutama sekarang di negara yang terpecah secara politik.

Biden juga menyerukan agar The Fed menjadi pemimpin di antara bank-bank sentral secara global dalam menangani risiko keuangan terkait iklim. Sementara Amerika Serikat menangani peristiwa cuaca ekstrem dan meningkatkan penggunaan sumber energi hijau.

Jay Bryson, kepala ekonom untuk bank korporat dan investasi Wells Fargo, mengatakan terkait pertanyaan utama yang dihadapi bank sentral ke seperti seberapa cepat menaikkan suku bunga. Namun, belum jelas kebijakan apa yang mungkin diubah Brainardjika jika dia dijadikan kursi.

"Dalam hal kebijakan moneter, kami pikir hanya ada sedikit perbedaan antara Powell dan Brainard," kata Bryson.

Brainard juga harus dikonfirmasi oleh Senat dan akan menggantikan Richard Clarida dari Republik di posisi kursi wakil.

Ada tiga kursi kosong lainnya di dewan gubernur Fed. Di antaranya adalah posisi yang kuat untuk mengawasi peraturan perbankan. Biden juga menyampaikan akan mencalonkan diri untuk posisi-posisi yang diketahui pada awal Desember 2021.

Sumber: AFP