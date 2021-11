KTT Demokrasi Biden Bikin Rusia dan Tiongkok Marah

Rabu, 24 November 2021 | 22:41 WIB

Presiden AS Joe Biden bertemu secara virtual dengan Presiden Tiongkok Xi Jinping di Ruang Roosevelt Gedung Putih di Washington, DC, 15 November 2021. (Foto: AFP)

Beijing, Beritasatu.com – Pemerintah Tiongkok dan Rusia bereaksi marah terhadap konferensi tingkat tinggi (KTT) demokrasi yang direncanakan Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden. Tiongkok marah atas undangan AS untuk Taiwan, sementara Rusia menilai AS memecah belah negara-negara.

Konferensi global tersebut adalah janji kampanye oleh presiden AS. Biden menempatkan perjuangan antara demokrasi dan yang disebutnya pemerintahan otokratis di jantung kebijakan luar negerinya.

Pemerintah Taiwan yang diundang ke dalam KTT, dan bukan Tiongkok, menuai kemarahan dari Tiongkok. Pihaknya mengatakan sangat menentang undangan untuk apa yang disebut KTT untuk Demokrasi.

Pemerintah Tiongkok mengklaim Taiwan yang memiliki pemerintahan sendiri sebagai bagian dari wilayahnya, untuk direbut kembali suatu hari nanti, jika perlu dengan cara paksa.

Sekitar 110 negara telah diundang ke KTT virtual tersebut, termasuk negara-negara sekutu utama AS bahkan Irak, India, dan Pakistan.

Tetapi pemerintah Rusia mengkritik daftar tamu KTT, yang dirilis Selasa (23/11/2021) di situs Departemen Luar Negeri AS. Menurutnya, ini menunjukkan bahwa AS lebih suka membuat garis pemisah baru. "Untuk membagi negara menjadi negara-negara yang menurut pendapat mereka adalah baik, dan yang buruk," katanya, Rabu (24/11/2021).

"Semakin banyak negara memilih untuk memutuskan sendiri bagaimana cara hidup," kata juru bicara Rusia Dmitry Peskov kepada AFP. Ia menambahkan bahwa pemerintah AS sedang mencoba untuk memprivatisasi istilah demokrasi.

"Itu tidak bisa dan tidak boleh dilakukan," imbuhnya.

Undangan tersebut merupakan kudeta besar, pada saat Tiongkok meningkatkan kampanyenya untuk tetap menjauhkan Taiwandari badan-badan internasional.

Sementara itu otoritas Taiwan mengatakan pertemuan itu akan menjadi kesempatan langka untuk memoles kepercayaan di panggung dunia.

"Melalui KTT ini, Taiwan dapat berbagi kisah sukses demokrasinya," ujar juru bicara kantor kepresidenan Taiwan Chang Xavier.

Hanya 15 negara yang secara resmi mengakui Taiwan di luar Tiongkok, meskipun banyak negara mempertahankan hubungan diplomatik secara de facto dengan pulau itu.

Pemerintah AS tidak mengakui Taiwan sebagai negara merdeka, tetapi mempertahankannya sebagai sekutu regional yang penting dan menentang setiap perubahan status Taiwan secara paksa.

Pemerintah Tiongkok menolak setiap penggunaan kata "Taiwan" atau isyarat diplomatik yang mungkin memberi kesan legitimasi internasional untuk pulau itu.

"Saya setuju Taiwan lebih dari sekadar memenuhi syarat, tetapi tampaknya menjadi satu-satunya pemerintahan demokratis yang diundang, yang tidak secara resmi diakui oleh AS. Jadi penyertaannya adalah persoalan besar," tulis profesor hukum Universitas Hofstra Julian Ku, ahli politik dan hukum Tiongkok, lewat media sosial Twitter.

Kementerian Luar Negeri Taiwan mengatakan, pihaknya akan diwakili oleh duta besar de facto AS Bi-khim Hsiao dan Menteri Digital Audrey Tang, yang merupakan salah satu dari sedikit politisi transgender di dunia.

Pertemuan yang sudah lama diumumkan tersebut akan berlangsung secara virtual pada 9-10 Desember 2021, menjelang pertemuan kedua yang akan dilakukan secara langsung tahun depan.

India, yang sering disebut sebagai negara demokrasi terbesar di dunia, mengatakan akan hadir dalam KTT tersebut. Meski demikian, kritikan meningkat dari aktivis pembela hak asasi manusia (HAM) atas kemunduran demokrasi di bawah kepemimpinan Perdana Menteri nasionalis Hindu Narendra Modi.

Pakistan juga menyatakan keikutsertaan, meskipun hubungannya dengan AS tidak baik.

Turki, sekutu NATO Amerika, tidak masuk daftar. Sebelumnya, Biden menjuluki Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan sebagai otokrat.

Negara kota Singapura dan Bangladesh, salah satu negara demokrasi terpadat di dunia, juga tidak termasuk dalam undangan.

Di antara negara-negara Timur Tengah, hanya Israel dan Irak yang diundang. Sekutu Arab lama AS yakni Mesir, Arab Saudi, Yordania, Qatar, dan Uni Emirat Arab (UEA) absen.

Biden juga mengundang Brasil, yang dipimpin oleh presiden sayap kanan kontroversial Jair Bolsonaro.

Di Eropa, Polandia terwakili, meskipun ada ketegangan berulang dengan pemerintah Belgia atas penghormatan terhadap supremasi hukum. Tetapi Perdana Menteri sayap kanan Hongaria Viktor Orban tidak ikut serta.

Di pihak Afrika, Republik Demokratik Kongo, Kenya, Afrika Selatan, Nigeria, dan Niger masuk dalam daftar peserta.

"Untuk KTT pertama ini ... ada kasus untuk memasukkan sejumlah besar aktor ke dalam KTT. Itu menciptakan pertukaran ide yang lebih baik, daripada menetapkan standar yang sempurna untuk kualifikasi," jelas Laleh Ispahani dari Open Society Foundations kepada AFP.

Alih-alih menggunakan KTT sebagai pertemuan anti-Tiongkok, Ispahani mendesak Biden untuk mengatasi penurunan serius demokrasi di seluruh dunia. Termasuk di negara model yang relatif kuat seperti AS.

KTT ini diselenggarakan karena demokrasi telah mengalami kemunduran di negara-negara, di mana AS telah menempatkan harapannya.

Sudan dan Myanmar telah mengalami kudeta militer. Etiopia berada di tengah konflik yang dapat menyebabkan masalah besar, menurut diplomat AS. Sementara Taliban mengambil alih kekuasaan di Afghanistan, setelah penarikan pasukan AS yang bertugas di sana selama dua dekade.

