Pemerintah Ceko Perintahkan Bar dan Restoran Tutup Lebih Awa

Jumat, 26 November 2021 | 11:33 WIB

Oleh : Unggul Wirawan / WIR

Praha, Beritasatu.com- Pemerintah Ceko pada Kamis (25/11/2021) memerintahkan bar dan klub tutup pada pukul 10 malam. Seperti dilaporkan Reuters, otoritas juga melarang pasar Natal dalam upaya membendung salah satu tingkat infeksi virus corona tertinggi di dunia.

Pembatasan baru juga mencakup kehadiran maksimum 1.000 orang di acara budaya dan olahraga, menghentikan karantina wilayah besar-besaran di negara tetangga Austria dan Slovakia, di mana tingkat infeksi bahkan lebih tinggi.

Hanya beberapa jam setelah pembatasan baru diumumkan, kantor kepresidenan menyatakan Presiden Milos Zeman dibawa ke rumah sakit setelah dites positif terinfeksi Covid-19. Meskipun demikian, media lokal melaporkan pemimpin berusia 77 tahun itu tidak menunjukkan gejala.

Kejadian terjadi kurang dari setengah hari setelah Zeman meninggalkan rumah sakit setelah menjalani perawatan selama 46 hari untuk kondisi kronis yang tidak terkait.

Ceko mencatat lebih dari 25.000 kasus baru, satu rekor, pada hari Selasa, dan rata-rata 1.516 kasus Covid-19 harian per juta penduduk selama seminggu terakhir. Menurut Our World in Data, kasus Ceko tertinggi ketiga di dunia di belakang Slovakia dan Austria.

Menteri Kesehatan Adam Vojtech mengatakan infeksi harian dan penerimaan rumah sakit kemungkinan akan meningkat lebih lanjut, tetapi pemerintah berharap langkah-langkah baru akan mencegah perlunya pembatasan yang lebih ketat.

Pembatasan pub dan acara datang di atas pembatasan sebelumnya yang telah melarang orang yang belum divaksinasi atau pulih dari Covid-19 dari tempat-tempat termasuk pub, restoran, bioskop, penata rambut, dan pusat kebugaran.

“Mari kita tunggu 10 hari dan kemudian kita berpotensi dapat menyesuaikan langkah-langkahnya,” kata Vojtech setelah pemerintah mengumumkan keadaan darurat 30 hari untuk menerapkan langkah-langkah tersebut.

Banyak rumah sakit telah membatalkan perawatan tidak mendesak untuk menyediakan kapasitas bagi pasien virus corona, dan beberapa rumah sakit, terutama di tenggara negara itu dekat perbatasan dengan Slovakia dan Austria, melaporkan kebanjiran pasien.

Helikopter dan bus ambulans khusus membawa 19 pasien pada hari Kamis dari kota timur Brno ke rumah sakit di ibukota Praha, 200 km jauhnya. Rumah Sakit Universitas Praha Motol mengambil tujuh dari pasien tersebut.

“Kami sekarang memiliki 110 pasien, sekitar setengah dari mereka dalam kondisi serius atau setengah serius dan dua pertiga dari mereka tidak divaksinasi,” kata Direktur Motol Miroslav Ludvik kepada wartawan.

Perdana Menteri Andrej Babis mengatakan pemerintah mendukung vaksinasi Covid-19 wajib orang berusia di atas 50 atau 60 tahun serta profesi tertentu, dan itu dapat disetujui minggu depan. Namun kewenangan akan diserahkan ke pemerintahan baru dalam beberapa minggu.

Namun, pemerintah yang akan datang telah berbicara menentang mandat vaksin. Republik Ceko telah memvaksinasi 58,5% dari total populasi. Menurut Pusat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Eropa, tingkat vaksinasi Ceko masih di bawah rata-rata UE 65,8%.

Data kementerian kesehatan menunjukkan bahwa 70% pasien yang dalam perawatan intensif tidak divaksinasi. Data menunjukkan ada hampir 6.000 pasien virus corona di rumah sakit dan sekitar 850 dalam perawatan intensif.

Sumber: BeritaSatu.com