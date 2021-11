Dubes RI untuk Bulgaria Gelar Promosi Indonesia

Sabtu, 27 November 2021 | 18:32 WIB

Oleh : Unggul Wirawan / WIR

Dubes RI untuk Bulgaria Iwan Bogananta (kiri) bersama tim KBRI menggelar acara promosi kebudayaan tanah air dengan tema ‘Flavours of Indonesian in the Valley of Rosses’, di daerah sekitar pegunungan Balkan, Bulgaria. (Foto: KBRI Sofia)

Sofia, Beritasatu.com- Dubes RI untuk Bulgaria Iwan Bogananta bersama tim KBRI menggelar acara promosi kebudayaan Indonesia. Ajang promosi yang mengangkat tema "Flavours of Indonesian in the Valley of Rosses" ini berlangsung di daerah sekitar pegunungan Balkan, Bulgaria.

“Kami bersyukur sekali atas respon luar biasa para undangan tamu kehormatan internasional pada acara yang total menampilkan nuansa Indonesia, dari kuliner, tarian, serta pelatihan membuat batik Indonesia,” kata Duta Dubes RI untuk Bulgaria, Albania, dan Makedonia Utara, Iwan Bogananta lewat siaran pers, Sabtu (27/11/2021).

Pada kesempatan tersebut, Dubes RI untuk Bulgaria memperkenalkan masakan Ayam Taliwang, Batik, hingga Tari Gombyong. Agenda istimewa ini digelar di Chateau Copsa Winery and Hotel Complex, satu kompleks pariwisata eksklusif berbentuk kastil di Kota Moskovets, Bulgaria akhir November ini dihadiri beberapa duta besar dan pengusaha Bulgaria.

BACA JUGA INACEE Business Forum Bawa Manfaat Konkret untuk Perdagangan Indonesia–Bulgaria

Flavours of Indonesia in the Valley of Roses berisi Indonesian breakfasts, Indonesian buffet dinner, Indonesian gala dinner, workshop melukis batik, pameran foto pariwisata, fashion show batik Riana Kesuma. Acara juga dimeriahkan pertunjukan tari tradisional antara lain Tari Merak, Tari Topeng Klana Gaya Cirebon, Tari Gambyong Pangkur Jawa Tengah serta pementasan lagu-lagu daerah seperti “Bengawan Solo” dan “Padang Bulan”.

Makanan Indonesia yang disajikan seperti gulai kambing, ayam bakar taliwang, nasi goreng, rendang, nasi kuning, dan sate ayam.

BACA JUGA Warga Bulgaria Berunjuk Rasa Tolak Aturan Sertifikat Vaksin Covid-19

"Flavours of Indonesian in the Valley of Rosses" juga menyuguhkan pameran foto pariwisata karya fotografer Indonesia Jay Subiyakto bersama fotografer Bulgaria, Dimitar Karanikolov.

Jay hadir sebagai tamu kehormatan, dengan mendonasikan dua karya fotografinya untuk lelang tujuan amal. Seluruh hasil lelang didonasikan langsung kepada organisasi Bulgaria For Our Children Foundation.

“Kami sungguh bangga kegiatan mempromosikan kebudayaan, pariwisata dan investasi di tanah air ini berjalan sukses dengan respons yang positif dari pada tamu undangan. Apabila pandemi global membaik tahun depan, KBRI Sofia berharap dapat melakukan kegiatan serupa dengan skala yang lebih besar,” ujar Iwan Bogananta.

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com