Belanda Laporkan 13 Orang Asal Afsel Positif Omicron

Senin, 29 November 2021 | 07:36 WIB

Oleh : Unggul Wirawan / WIR

Amsterdam, Beritasatu.com- Varian virus corona baru Omicron telah terdeteksi pada 13 orang yang tiba di ibu kota Belanda, Amsterdam dengan dua penerbangan dari Afrika Selatan. Seperti dilaporkan BBC, Minggu (28/11/2021), belasan orang itu termasuk di antara 61 penumpang yang dinyatakan positif virus corona.

Temuan kasus terjadi ketika pembatasan yang lebih ketat mulai berlaku di Belanda, di tengah rekor kasus Covid dan kekhawatiran atas varian baru. Pembatasan termasuk waktu tutup lebih awal untuk tempat-tempat keramahtamahan dan budaya, dan pembatasan pertemuan di rumah.

Omicron pertama kali dilaporkan ke Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) oleh Afrika Selatan pada Rabu (24/11). Bukti awal menunjukkan bahwa Omicron memiliki risiko infeksi ulang yang lebih tinggi. Omicron telah dikategorikan oleh WHO sebagai "variant of concern”.

Institut Nasional Belanda untuk Kesehatan Masyarakat mengumumkan 13 kasus Omicron pada Minggu (28/11), tetapi mencatat bahwa penyelidikan institut "belum selesai", yang berarti varian baru masih dapat ditemukan di lebih banyak sampel uji.

Menteri Kesehatan Belanda Hugo de Jonge membuat "permintaan mendesak" bagi orang-orang yang telah kembali dari Afrika Selatan untuk dites Covid "sesegera mungkin".

"Bukan tidak mungkin ada lebih banyak kasus di Belanda," katanya kepada wartawan.

Kasus varian yang sangat bermutasi kini telah dilaporkan di sejumlah negara di dunia, termasuk beberapa di Eropa, seperti Inggris, Jerman, dan Italia.

Penerbangan oleh maskapai nasional Belanda KLM dari Johannesburg tiba pada Jumat pagi. Sejumlah 600 penumpang di dalamnya ditahan selama beberapa jam setelah tiba saat mereka dites virus.

Kepada BBC, penumpang yang melakukan perjalanan dari Afrika Selatan ke Inggris melalui Amsterdam mengatakan bahwa mereka ditahan di landasan bandara Schiphol selama empat jam, sebelum akhirnya diperbolehkan turun.

Para penumpang yang dipastikan memiliki Covid-19 telah dikarantina di satu hotel dekat bandara Schiphol. Mereka yang dites negatif telah diminta untuk mengisolasi di rumah selama lima hari dan menjalani tes lebih lanjut.

Para pejabat mengatakan para penumpang yang transit akan diizinkan untuk melanjutkan perjalanan mereka, meskipun ada laporan pada hari Sabtu bahwa beberapa penumpang belum menerima bukti tertulis dari tes negatif. Oleh karena itu, mereka tidak dapat naik ke penerbangan selanjutnya.

Sumber: BeritaSatu.com