Kunjungi Jakarta, Asisten Menlu AS Bahas Kerja Sama

Asisten Menteri Luar Negeri Amerika Serikat untuk Asia Timur dan Pasifik Daniel J. Kritenbrink dalam wawancara dengan media di Kedubes AS, Jakarta, Selasa, 30 November 2021. (Foto: Antara)

Jakarta, Beritasatu.com - Asisten Menteri Luar Negeri (Menlu) Amerika Serikat (AS) untuk Asia Timur dan Pasifik Daniel J Kritenbrink melakukan kunjungan kerja ke Jakarta untuk membahas penguatan kerja sama Amerika dan Indonesia.

Daniel J Kritenbrink tiba di Jakarta pada Minggu (28/11/2021) dan mulai melakukan berbagai pertemuan dengan pejabat pemerintah Indonesia pada Senin (29/11/2021).

"Kami telah bertemu dengan Wakil Menteri Luar Negeri Indonesia Mahendra Siregar dan Direktur Jenderal Kementerian Luar Negeri Indonesia untuk membicarakan mengenai perluasan dan penguatan kerja sama antara Amerika Serikat dan Indonesia serta isu kawasan ASEAN," ujar Daniel J Kritenbrink dalam wawancara dengan media di Kedubes AS, Jakarta, Selasa (30/11/2021).

Selain itu, Kritenbrink melakukan pertemuan dengan Menteri Kesehatan Budi Sadikin dan Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi.

"Dalam pertemuan dengan Menteri Kesehatan Budi, kami membahas peningkatan kerja sama kesehatan khususnya terkait bagaimana mengakhiri pandemi virus corona," ujar dia.

Sesuai janji Presiden Biden, Amerika Serikat menyumbangkan 4,6 juta dosis vaksin Pfizer kepada Indonesia untuk memerangi Covid-19 di bawah kemitraan dengan Covax.

Kritenbrink juga membahas peningkatan dan perluasan kerja sama perdagangan dengan Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi.

"Kami juga bertemu dengan Menteri Perdagangan serta Kadin membicarakan berbagai isu seperti perdagangan, perubahan iklim, industri serta energi baru dan terbarukan, " kata dia.

Selama kunjungannya ke Jakarta, Kritenbrink juga menegaskan kembali dukungan AS untuk Presidensi Group of Twenty (G-20) Indonesia, yang mengambil tema "Recover Together, Recover Stronger".

AS berkomitmen untuk bekerja sama dengan sekutu dan mitra untuk mengatasi tantangan global dan regional, meningkatkan kerja sama dalam memerangi perubahan iklim serta membangun kembali perekonomian pascapandemi Covid-19, kata dia.

AS, lanjut Kritenbrink, menekankan sentralitas ASEAN dalam arsitektur regional dan dukungan AS untuk tatanan yang berbasis aturan di Indo-Pasifik.

Di samping itu, Kritenbrink juga menyinggung pertemuan Presiden Joko Widodo dengan Presiden Amerika Serikat Joe Biden di Scottish Event Campus (SEC), Glasgow, Skotlandia, Senin (1/11/2021) waktu setempat.

"Itu merupakan pertemuan yang produktif. Pertemuan tersebut membahas mengenai peningkatan serta penguatan kerja sama Amerika dan Indonesia. Indonesia mitra penting bagi AS. Indonesia adalah pemimpin ASEAN dan merupakan negara demokrasi terbesar ke-3 di dunia, setelah Amerika Serikat, dan India. Indonesia juga merupakan negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia," kata dia.

Selain Jakarta, Kritenbrink akan melakukan perjalanan ke Kuala Lumpur, Singapura, dan Bangkok hingga 4 Desember 2021.

