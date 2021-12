Ternyata Negara Ini Penyumbang Sampah Plastik Terbesar

Kamis, 2 Desember 2021 | 12:52 WIB

Oleh : Surya Lesmana / LES

Washington, Beritasatu.com - Amerika Serikat (AS) sejauh ini merupakan penyumbang terbesar sampah plastik global di dunia, menurut sebuah laporan baru yang diserahkan kepada pemerintah federal pada Rabu (1/12/2021) yang menyerukan strategi nasional untuk mengatasi krisis yang berkembang.

Secara keseluruhan, AS menyumbang sekitar 42 juta ton sampah plastik pada 2016, lebih dari dua kali lipat dari Tiongkok dan lebih dari gabungan negara-negara Uni Eropa, menurut analisis tersebut.

Rata-rata, setiap orang Amerika menghasilkan 130kg sampah plastik per tahun, dengan Inggris di urutan berikutnya dengan 99kg per orang per tahun, diikuti oleh Korea Selatan dengan 88kg per tahun.

Laporan berjudul “Reckoning with the US Role in Global Ocean Plastic Waste” tersebut diamanatkan oleh Kongres sebagai bagian dari Save Our Seas 2.0 Act, yang menjadi undang-undang pada Desember 2020.

“Keberhasilan penemuan plastik yang ajaib di abad ke-20 juga telah menghasilkan banjir sampah plastik skala global yang terlihat di mana-mana kita melihat,” tulis Margaret Spring, chief science officer dari Monterey Bay Aquarium, yang mengetuai komite ahli yang menyusun laporan tersebut.

Dia menambahkan sampah plastik global adalah "krisis lingkungan dan sosial" yang berdampak pada komunitas pedalaman dan pesisir, sungai yang tercemar, danau dan pantai, menempatkan beban ekonomi pada masyarakat, satwa liar yang terancam punah dan perairan yang terkontaminasi yang bergantung pada manusia untuk makanan.

Produksi plastik global meningkat dari 20 juta ton pada 1966 menjadi 381 juta ton pada 2015, meningkat 20 kali lipat selama setengah abad, kata laporan itu.

Awalnya, perhatian pada limbah laut hanya terfokus pada sumber berbasis kapal dan laut, tetapi sekarang diketahui bahwa hampir semua plastik di darat berpotensi mencapai lautan melalui sungai dan aliran air, tambah laporan itu.

Penelitian telah menunjukkan, hampir seribu spesies kehidupan laut rentan terhadap belitan plastik atau menelan mikroplastik, yang kemudian membuat jalan mereka melalui jaring makanan kembali ke manusia.

Laporan itu mengatakan sekitar 8 juta ton sampah plastik memasuki dunia setiap tahun, "setara dengan membuang truk sampah sampah plastik ke laut setiap menit".

Pada tingkat saat ini, jumlah plastik yang dibuang ke laut dapat mencapai hingga 53 juta ton per tahun pada tahun 2030, kira-kira setengah dari total berat ikan yang ditangkap dari laut setiap tahun, katanya.

Sumber: AFP