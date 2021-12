Lebanon Luncurkan Bantuan Tunai Meskipun Krisis Moneter

Kamis, 2 Desember 2021 | 19:44 WIB

Oleh : Unggul Wirawan / WIR

Beirut, Beritasatu.com- Lebanon pada Rabu (1/12/2021) membuka pendaftaran untuk dua program bantuan tunai guna membantu 700.000 keluarga rentan mengatasi penarikan subsidi penting. Seperti dilaporkan Al Jazeera, rencana bantuan itu diberikan meskipun Lebanon kekurangan anggaran.

Menteri Sosial, Hector Hajjar mengatakan pada acara peluncuran di Grand Serail di pusat kota Beirut, tempat Perdana Menteri Najib Mikati, anggota parlemen, dan diplomat hadir, bahwa inisiatif bantuan tunai hanya dimaksudkan untuk sementara.

“Program-program ini bukan solusi,” katanya.

Pendaftaran untuk inisiatif ini akan tetap dibuka hingga akhir Januari. Pertama kali diumumkan September lalu di bawah pemerintahan sementara mantan perdana menteri Hassan Diab, peluncuran program tersebut terhambat oleh masalah teknis dan administratif, kata para pejabat. Tetapi kekurangan dana juga menjadi masalah.

Bank Dunia telah mendapatkan pinjaman US$ 246 juta (Rp 3,52 triliun) untuk mendanai sepenuhnya satu program yang disebut Aman. Bantuan itu bertujuan untuk memberi 150.000 keluarga sekitar US$150 (Rp 2,15 juta)per bulan masing-masing dan menutupi tagihan US$ 200 (Rp 2,86 juta) biaya sekolah untuk 87.000 siswa sekolah menengah. Semua pembayaran untuk program Aman akan dilakukan dalam mata uang dolar Amerika Serikat.

Tetapi program kartu ransum, yang datang dengan perkiraan harga US$ 556 juta (Rp 7,97 triliun) untuk menyediakan hingga US$ 126 (Rp 1,8 juta) per bulan untuk keluarga yang memenuhi syarat, belum mendapatkan sumber pendanaan yang dikonfirmasi. Sejauh ini tidak jelas apakah uang tunai akan didistribusikan dalam dolar AS atau dalam pound Lebanon. Kepastian mata uang merupakan perbedaan penting mengingat pound tunduk pada depresiasi yang dapat dengan mudah mengikis daya beli manfaat.

Hajjar mengatakan bahwa pembicaraan antara pemerintah dan Bank Dunia sedang dalam “tahap lanjutan” untuk mengamankan pendanaan untuk program kartu jatah.

Kepada Al Jazeera, Direktur Regional Bank Dunia dari Departemen Mashreq Saroj Kumar Jha mengatakan bahwa pemerintah Lebanon telah mengirimkan permintaan resmi untuk mengamankan pendanaan, tetapi jumlah yang belum dikonfirmasi.

Jha juga tidak mengharapkan Bank Dunia akan mendanai seluruh program, dan bahwa pemerintah Lebanon perlu mengalokasikan dana untuk program tersebut dari anggaran nasional 2022.

“Inilah bagaimana keberlanjutan datang. Anda perlu mengalokasikan sumber daya dengan lebih baik untuk kebutuhan masyarakat,” kata Jha.

Selama lebih dari dua tahun, Lebanon berada dalam pergolakan krisis ekonomi yang melumpuhkan yang telah menghancurkan kehidupan dan mata pencaharian. Lebih dari tiga perempat populasi sekarang hidup dalam kemiskinan, sementara pound Lebanon telah kehilangan 90% nilainya.

Dengan ekonomi yang compang-camping dan tidak ada sektor produktif yang layak, pemerintah Lebanon terpaksa mengambil pinjaman dari banyak pemberi pinjaman secara bersamaan untuk mencoba dan menjaga negara berfungsi seminimal mungkin.

Pemerintah awalnya bermaksud untuk memperkenalkan program bantuan tunai yang ditargetkan sebagai pengganti segera untuk subsidi mahal untuk bensin, bahan bakar, gandum dan obat-obatan yang merugikan negara sekitar US$ 7 miliar (Rp 100 triliun) setiap tahun.

Sumber: BeritaSatu.com