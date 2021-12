Temuan Omicron di New York, Penyebaran Komunitas Terjadi

Jumat, 3 Desember 2021 | 10:16 WIB

Oleh : Surya Lesmana / LES

Para penumpang pesawat tampak di Bandara La Guardia New York, AS. (Foto: AFP)

New York, Beritasatu.com - Pejabat New York mengatakan pada Kamis (3/12/2021) bahwa mereka telah mengidentifikasi lima kasus varian Omicron di negara bagian New York, tidak semuanya berasal dari para pelancog atau perjalanan. Hal ini menunjukkan terjadinya penyebaran komunitas. Tetapi mereka mengatakan, semua yang terinfeksi bergejala ringan.

Gubernur New York Kathy Hochul didampingi Wali Kota New York City Bill de Blasio dan Komisaris Kesehatan Kota New York Dr. Dave Chokshi mengatakan, lima kasus yang dikonfirmasi “tidak mengancam jiwa” dan “tampaknya kasus kecil”. Dia menambahkan, lebih banyak kasus muncul dalam beberapa hari mendatang.

“Kami tidak mengubah protokol kami, kami melanjutkan di mana kami berada, tetapi memastikan bahwa kami bekerja bersama dan mendorong orang untuk dites, sering dites, mendapatkan vaksinasi, dan itu, sekali lagi, adalah pertahanan terbaik kami, kata Hochul.

Empat dari lima kasus yang dikonfirmasi diidentifikasi pada penduduk New York City. Kasus lain diidentifikasi di seorang penduduk Suffolk County, New York.

Lima kasus yang dikonfirmasi di negara bagian New York menurut Hochul adalah, Seorang wanita 67 tahun dari Suffolk County dengan gejala ringan. Dia baru-baru ini melakukan perjalanan dari Afrika Selatan (Afsel) dan memiliki setidaknya satu vaksin. Dia dites negatif untuk Covid-19 pada 25 November, dan kemudian dites positif pada 30 November.

BACA JUGA Temuan Omicron di Berlin, Warga Diminta Kurangi Kontak

Seseorang yang tinggal di Queens, Kota New York. Status vaksinasinya saat ini tidak diketahui dan pejabat tidak memiliki rincian lainnya.

Seseorang yang tinggal di Brooklyn, Kota New York. Status vaksinasi mereka saat ini tidak diketahui dan pejabat tidak memiliki rincian lainnya.

Seseorang yang tinggal di Kota New York, meskipun wilayah tinggalnya saat ini tidak diketahui. Status vaksinasinya saat ini tidak diketahui dan pejabat tidak memiliki perincian lain, selain bahwa orang ini juga merupakan kasus "tersangka pelancong".

“Varian Omicron ada di sini di Kota New York dan Negara Bagian New York. Kami berada dalam situasi di mana ada penyebaran komunitas. Ini bukan hanya karena orang-orang yang bepergian,” kata Chokshi.

Chokshi menambahkan, sementara itu wanita Suffolk County dites positif pada 30 November, hasil sekuensing dari Covid-19-nya tidak mengungkapkan adanya varian Omicron hingga Kamis.

Ketika ditanya apakah Hochul berencana untuk melembagakan mandat yang lebih kuat untuk memerangi Covid-19 sebagai akibat dari kasus-kasus ini, gubernur mengatakan negara bagian mendorong penggunaan masker dalam ruangan dan vaksinasi, tetapi mengatakan mereka “tidak akan bereaksi berlebihan.”

Ketika ditanya apakah Hochul berencana untuk melembagakan mandat yang lebih kuat untuk memerangi Covid-19 sebagai akibat dari kasus-kasus ini, gubernur mengatakan negara bagian mendorong penggunaan masker dalam ruangan dan vaksinasi, tetapi mengatakan mereka “tidak akan bereaksi berlebihan”.

Dia menambahkan, bahwa jika lebih banyak yang dipelajari tentang Omicron dan konsekuensinya, dia akan bereaksi dengan cepat jika diperlukan.

Dia juga mengatakan, bahwa pelacakan kontak untuk kelima kasus telah dimulai dan terlalu dini untuk mengatakan apakah ada kasus yang terkait.

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: CNN