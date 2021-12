Omicron Ditemukan di Hampir Sepertiga Negara Bagian AS

Senin, 6 Desember 2021 | 09:01 WIB

Oleh : Surya Lesmana / LES

Washington, Beritasatu.com - Varian baru Covid-19 Omicron telah menyebar ke sekitar sepertiga negara bagian AS. Namun demikian varian Delta tetap menjadi mayoritas infeksi Covid-19 di AS, ketika kasus meningkat secara nasional, kata pejabat kesehatan AS, Minggu (5/12/2021) waktu setempat.

Meskipun munculnya varian baru telah menyebabkan kekhawatiran di seluruh dunia, Dr Anthony Fauci, pejabat tinggi penyakit menular AS, mengatakan kepada CNN "sejauh ini tampaknya tidak ada tingkat keparahan yang besar". Tetapi dia menambahkan bahwa itu terlalu dini. untuk menarik kesimpulan yang pasti dan studi lebih lanjut diperlukan.

Fauci, kepala penasihat medis Presiden AS Joe Biden, mengatakan dia juga berharap Amerika Serikat akan mencabut larangannya terhadap pelancong dari negara-negara Afrika selatan dalam "periode waktu yang wajar."

Pemerintah Afrika Selatan (Afsel) mengeluh, mereka seperti sedang dihukum, bukannya dipuji karena menemukan varian baru dan dengan cepat memberi tahu pejabat kesehatan internasional.

Fauci, dalam sebuah wawancara di "State of the Union" CNN, memuji Afrika Selatan atas transparansinya dan mengatakan larangan perjalanan AS diberlakukan pada saat "ketika kita benar-benar dalam kegelapan" dan perlu waktu untuk mempelajari variannya.

Setidaknya 16 negara bagian AS telah melaporkan kasus Omicron, California, Colorado, Connecticut, Hawaii, Louisiana, Maryland, Massachusetts, Minnesota, Missouri, Nebraska, New Jersey, New York, Pennsylvania, Utah, Washington dan Wisconsin, menurut penghitungan Reuters.

BACA JUGA Varian Omicron Mengancam Pemulihan Ekonomi Dunia

Banyak kasus terjadi pada individu yang divaksinasi lengkap dengan gejala ringan, meskipun status suntikan booster dari beberapa pasien tidak dilaporkan.

Terlepas dari beberapa lusin kasus Omicron, varian Delta masih menyumbang 99,9 persen dari kasus Covid-19 baru di Amerika Serikat, Direktur CDC Dr. Rochelle Walensky mengatakan kepada ABC News dalam sebuah wawancara.

"Kami setiap hari mendengar tentang semakin banyak kemungkinan kasus sehingga jumlahnya kemungkinan akan meningkat," katanya.

Amerika Serikat selama tujuh hari terakhir memiliki rata-rata 119.000 kasus baru sehari dan kematian sebanyak 1.300 karena Covid-19 setiap hari, menurut penghitungan Reuters.

Negara bagian Louisiana saat ini memiliki satu kasus Omicron dari seorang individu yang melakukan perjalanan di Amerika Serikat, departemen kesehatannya mengatakan pada hari Minggu.

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: CNA/Reuters