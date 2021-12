BDF Ke-14 Angkat 3 Isu Terkait Dampak Pandemi

Rabu, 8 Desember 2021 | 19:59 WIB

Oleh : Grace El Dora / LES

Jakarta, Beritasatu.com - Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Retno Marsudi akan membuka pelaksanaan 14th Bali Democracy Forum(BDF) dengan tema “Democracy for Humanity: Advancing Economic and Social Justice during the Pandemic” pada 9 Desember 2021 di Nusa Dua, Bali. Ada tiga isu utama yang diangkat terkait dampak dari pandemi di pertemuan tersebut, yakni ketidakadilan ekonomi, sosial, serta semakin meningkatnya angka kemiskinan.

Menurut pernyataan resmi Kementerian Luar Negeri, acara ini menyoroti tantangan yang dihadapi pemerintahan di dunia, khususnya negara-negara demokrasi akibat pandemi yang berkepanjangan.

Selain Menlu, sesi pembukaan juga akan menghadirkan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres, serta selebritas Maudy Ayunda yang mewakili generasi muda.

BDF merupakan forum antarpemerintah negara-negara di Asia dan Pasifik untuk membahas berbagai aspek dari sistem demokrasi. BDF juga menjadi forum bagi negara-negara untuk berbagi pengalaman dan praktik-praktik terbaik dalam tata kelola pemerintahan dan dalam berdemokrasi.

BACA JUGA Menlu Ajak Peserta BDF Kunjungi Pesantren Bali Bina Insani

“BDF bertujuan untuk membangun tata bangun demokrasi (democratic architecture) yang kokoh di kawasan, melalui praktik sharing of experiences and best practices dengan menganut prinsip-prinsip persamaan, saling pengertian, dan menghargai,” jelas pernyataan resmi Kementerian Luar Negeri pada Rabu, (8/12/2021).

BDF tahun ini mengalami perubahan format dari general debate menjadi diskusi panel yang masing-masing akan membahas sub-tema, yakni upaya dalam pengentasan kemiskinan, mengatasi ketimpangan sosial, dan langkah-langkah memajukan inklusivitas. Pada BDF ke-14 ini, negara peserta berbagi pengalaman terbaiknya dalam mengatasi berbagai tantangan ini, ketika tetap menjaga nilai-nilai demokrasi.

Kegiatan BDF akan dihadiri oleh perwakilan dari 96 negara, antara lain 49 negara yang hadir secara fisik, sebanyak 47 negara hadir secara virtual, dan empat organisasi internasional (dua hadir secara fisik dan dua hadir secara virtual).

Para Menlu dari beberapa negara kawasan Asia Pasifik, Eropa, Amerika, dan pimpinan organisasi internasional, bersama para pembicara ahli akan mendiskusikan berbagai cara pandang dan pengalaman dalam menghadapi tantangan demokrasi di masa pandemi.

Pelaksanaan BDF ke-14 diawali dengan kegiatan Road to BDF yang telah terlaksana pada Oktober-November 2021. Acara tersebut terdiri dari beberapa forum.

Pertama, Business Community Forum sebagai pertemuan pilar ekonomi, yang diikuti oleh lebih dari 200 peserta dari 34 negara. Kedua, Bali Civil Society and Media Forum (BCSMF) sebagai pertemuan pilar masyarakat sipil dan media, yang dihadiri oleh 340 peserta dan 7 negara.

Ketiga, Bali Democracy Students Conference (BDSC) sebagai pertemuan pilar pemuda, yang dihadiri oleh 137 pemuda dari 24 negara.

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: Investor Daily