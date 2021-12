Tiongkok Setujui Pengobatan Antibodi Covid Pertama

Kamis, 9 Desember 2021 | 08:39 WIB

Oleh : Unggul Wirawan / WIR

Beijing, Beritasatu.com- Regulator medis Tiongkok telah menyetujui kombinasi antibodi Brii Biosciences untuk pengobatan Covid-19 orang dewasa dan remaja. Seperti dilaporkan RT, Rabu (8/12/2021), kombinasi antibodi menjadikannya terapi pertama yang diberi lampu hijau di Tiongkok.

“ Kombinasi BRII-196/BRI I-198 dimaksudkan untuk mengobati Covid-19 ringan dan jenis umum penyakit pada pasien dengan risiko tinggi mengalami penyakit parah,” kata Administrasi Produk Medis Nasional.

Campuran antibodi penetralisir disetujui untuk orang dewasa dan anak di bawah umur antara 12 dan 17 tahun.

Brii Biosciences mengklaim uji coba Fase 3 baru-baru ini dari koktail BRII-196/BRII-198 telah menunjukkan “pengurangan yang signifikan secara statistik” sebesar 78% untuk rawat inap atau kematian pada pasien yang rentan secara klinis yang tidak dirawat di rumah sakit.

Perusahaan, yang memiliki dua kantor di Tiongkok dan dua di AS, baru-baru ini mengajukan permohonan ke Badan Pengawas Obat dan Makanan (FDA) AS untuk otorisasi penggunaan darurat untuk perawatan antibodi. Campuran serupa dari Regeneron Pharmaceuticals dan Eli Lilly juga sudah disetujui di AS.

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com